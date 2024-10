Keine Siege für Mannschaften des TSV Mindelheim

Ein eher durchwachsenes Wochenende liegt hinter den Bezirksliga-Mannschaften des TSV Mindelheim: Während die Männer in Immenstadt zumindest einen Punkt holen, gehen die Frauen bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf II leer aus. Die zweite Männermannschaft war spielfrei.

Bezirksliga, Männer Die Favoritenrolle lag beim Spiel des TSV Mindelheim in Immenstadt beim Gastgeber aus dem Oberallgäu. Der BOL-Absteiger war zwar noch sieglos, aber gehört zu den Aufstiegsfavoriten. Davor hatten die Mindelheimer offenbar gehörig Respekt, denn nach einer verschlafenen Anfangsphase stand es schnell 6:2 für die Gastgeber. Geweckt wurden die Mindelheimer durch die erste Unterzahl (10.), die schon in den vorherigen Spielen als Initialzündung zur Aufholjagd diente. So verkürzte man in der 16. Minute auf 9:7. Als auch die zweite Unterzahl kurz darauf mit 2:0 gewonnen wurde, waren die Frundsbergstädter endgültig im Spiel und erzielten in der 22. Minute den ersten Ausgleichstreffer dank der Reserveunterstützung von Christian Stumpf und einigen guten Paraden von Torhüter Marcel Lieb.

Auch die Auszeit der Immenstädter änderte nichts am Lauf der Mindelheimer und es ging mit 15:17 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte zeigten die Mindelheimer ein konzentriertes Spiel und bauten den Vorsprung auf 20:24 (42.) aus. Die erneute Unterzahl Mitte der zweiten Halbzeit konnte allerdings nicht mehr so souverän ausgeglichen werden. Stattdessen sorgten technische Unsauberkeiten in der 53. Minute für den Ausgleich durch die Gegner. Daraufhin legten die Mindelheimer wieder mit zwei Toren vor, die sie aber in der letzten Minute durch fehlende Kaltschnäuzigkeit verspielten, wie Spielertrainer Marius Wurm kritisierte. So war das 30:30-Unentschieden letztlich doch etwas bitter – andererseits hatte man sich aber wesentlich stärker präsentiert, als es die Immenstädter erwartet hätten, die in der Vorsaison noch eine Liga höher angetreten waren.

TSV Mindelheim Lieb, Wurm (6), Förster (4), Falter (1), Kinlock (2), Zimmermann, Braun (2), Hörmann (1), Sailer (1), Smith Junior (3), Stumpf (8), Görlt (1), Mutzel (1).

Bezirksliga, Frauen Für die Mindelheimer Frauen, die nach zwei Spieltagen Tabellenführer in der Bezirksliga West waren, setzte es am dritten Spieltag die erste Saisonniederlage. Bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf II hieß es nach 60 Minuten 26:27 aus Mindelheimer Sicht.

Beide Mannschaften starteten stark, aber auch nervös und hektisch ins Spiel. Durch Einzelaktionen auf beiden Seiten konnten leichte Tore erzielt werden. Schon nach kurzer Zeit stellte Jan Krausko die TSV-Abwehr offensiver auf, um den Gegnerinnen den Schwung aus dem Spiel zu nehmen. In der 18. Spielminute gingen die Gastgeberinnen erstmals in Führung, doch bis zur Pause hatten die Mindelheimerinnen die Partie wieder gedreht und gingen mit einer 14:13-Führung in die Halbzeitpause.

Icon Vergrößern Die Handballerinnen des TSV Mindelheim (schwarze Trikots) verloren ihr Auswärtsspiel bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf II knapp. Foto: Simone Breuninger Icon Schließen Schließen Die Handballerinnen des TSV Mindelheim (schwarze Trikots) verloren ihr Auswärtsspiel bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf II knapp. Foto: Simone Breuninger

Konzentrierte Gegenstöße und die Umstellung auf eine 4:2-Abwehr sollten im zweiten Durchgang zu einfachen Toren führen und so den kleinen Vorsprung ausbauen. Das war das Ziel des Trainers Jan Krausko in der Halbzeitansprache. Das konnten die Mindelheimer Damen jedoch nur bedingt umsetzen. Man fand auch in der zweiten Halbzeit nicht richtig ins Spiel. Den Ball konnten die Spielerinnen zwar sicherer und schneller bei Ballgewinnen nach vorn tragen, jedoch wurde dieser dann zu oft durch Fehlpässe wieder verloren. Bis zur 59. Minute war der Spielstand weiterhin ausgeglichen (26:26), wobei die Mindelheimerinnen immer zuerst mit einem Tor in Führung waren. In einer hektischen Schlussphase lag das Glück nicht aufseiten der TSV-Damen und somit gingen die Gegnerinnen 25 Sekunden vor Schluss in Führung. Krausko nahm hier die letzte Auszeit und appellierte zu einem ruhigen Durchspielen mit konzentriertem Abschluss, jedoch konnte der Ausgleich nicht mehr erzielt werden und so endete die Partie mit 27:26 für die SG Biessenhofen-Marktoberdorf II.

TSV Mindelheim Lang, Weikmann, Kinberger (alle Tor), Moser (5), Möhrle, Gaum (3), Landherr (1), Breuninger (4), Spensberger (8/2), Wegmann, Hofmann (3), Bari-Nagy (2), Scharpf.