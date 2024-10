Nur die Mindelheimer Handballerinnen siegen beim Heimspieltag

Zwei Niederlagen, ein Sieg: die Bilanz des TSV Mindelheim nach dem Heimspieltag war einigermaßen ernüchternd. Während die Mindelheimer Frauen in der Bezirksliga ihren nächsten Sieg feierten, mussten die erste und zweite Männermannschaft jeweils als Verlierer von der Platte.

Bezirksliga, Männer Das Samstagabendspiel in heimischer Halle stand für die Mindelheimer Handballer unter schwierigen Vorzeichen, schließlich fehlten einige Spieler krankheitsbedingt. Markus Kinlock, Christian Kühl und Torhüter Marcel Lieb fielen für das Spiel gegen den Tabellenführer aus Partenkirchen aus, dafür kamen mit Maximilian Moser und Alexander Weikmann zwei Verstärkungen aus der zweiten Mannschaft.

Das Spiel gegen den TSV Partenkirchen startete hektisch, mit vielen technischen Fehlern und Fehlwürfen auf beiden Seiten. Dennoch führte man nach vier Minuten mit 2:0. Im Anschluss entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe, das bis zur 17. Minute eng blieb (7:7). Dann aber nutzten die Gäste die erste Unterzahl und zogen mit drei Toren in Folge davon. Die Mindelheimer Abwehr stand nicht kompakt genug und wies immer wieder Lücken auf. Bis zur Pause gelang es den Frundsbergstädtern nicht, diesen Rückstand zu verkürzen. Somit ging es mit 13:16 in die Halbzeitpause.

Mit dem Start in die zweite Hälfte folgte eine unkonzentrierte Spielphase bei den Hausherren, bei der es im Angriff gewaltig stotterte. Überhastete Abschlüsse quittierten die Gäste ihrerseits mit einigen Treffern und einer Neun-Tore-Führung in der 42. Minute (14:23). Doch kampflos wollte man den Gästen die Punkte nicht überlassen. Deshalb brachte Spielertrainer Marius Wurm in der genommenen Auszeit sein Team wieder etwas auf die Spur. Das Spiel war nun ausgeglichener und schlussendlich konnte man noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Die Niederlage war nicht mehr zu verhindern und so endete die Partie verdient mit 23:29. Nun gilt es im Training vor allem wieder an der Effizienz im Angriff zu arbeiten, um gut vorbereitet zu sein auf Partie gegen Absteiger Fürstenfeldbruck II.

TSV Mindelheim Zimmermann (Tor), Wurm (5/1), Förster (2), Falter, Braun (3), Weikmann, Gaum (2), Hörmann (3/2), Sailer (3), Smith Junior, Moser (4) Görlt (1)

Bezirksklasse, Männer Der Meister ist gestrauchelt: Die zweite Mannschaft des TSV Mindelheim, die in der Vorsaison ungeschlagen den Meistertitel in der Bezirksklasse West gefeiert hat, musste sich nun im zweiten Saisonspiel erstmals geschlagen geben. In eigener Halle unterlagen die Mindelheimer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf mit 27:30. Dabei lagen die Mindelheimer nur in den Anfangsminuten in Führung, nach acht Minuten wechselte die Führung, die die Gäste bis zum Spielende auch nicht mehr aus der Hand gaben. Damit reiht sich der TSV Mindelheim II in der Tabelle auf Rang vier ein.

TSV Mindelheim II Dumler, Vogt (beide Tor), Moser (5), Heimpel (2), Tietze, Blaser, Burtscher (6), Gaum (3), Weikmann, Thoma (5), Mutzel, Stumpf (5), Rotter (1)

Bezirksliga, Frauen Die Damen des TSV Mindelheim starteten hoch motiviert in das Spiel gegen den TSV Pfronten. Nach dem letzten, knapp verlorenen Spiel gegen Biessenhofen-Marktoberdorf war das Ziel für dieses Spiel klar: Es sollten zwei Punkte auf das Konto der Mindelheimerinnen kommen.

Diie Mindelheimerinnen führten dank einer konzentrierten Leistung bereits nach 14 Minuten mit 10:4. Im Anschluss wurde dieser Vorsprung durch schnelle und gute Zusammenspiele bis zur 30. Minute auf 14:8 ausgebaut. In der Halbzeit appellierte Krausko an die Mannschaft, konzentriert zu bleiben und das Tempo hochzuhalten. Die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit hatten die Mindelheimerinnen Mühe, gelungene Torabschlüsse zu erzielen. Die Zahl der Lattentreffer häuften sich und das Quäntchen Glück fehlte.

Icon Vergrößern Jubel nach dem Spiel: Die Handballerinnen des TSV Mindelheim bezwangen den TSV Pfronten in der Bezirksliga mit 29:15. Foto: Simone Breuninger Icon Schließen Schließen Jubel nach dem Spiel: Die Handballerinnen des TSV Mindelheim bezwangen den TSV Pfronten in der Bezirksliga mit 29:15. Foto: Simone Breuninger

Doch im weiteren Spielverlauf wurden die Mindelheimerinnen konsequenter und konnten zahlreiche Treffer verbuchen. Das gesamte Spiel ließen die Torhüterinnen des TSV Mindelheim den Gegnern wenig Spielraum, sodass am Ende die Mindelheimer Damen verdient mit 29:15 gewonnen haben.

TSV Mindelheim Lang und Weikmann (beide Tor), Moser (1), Gaum (2),Landherr (2), Breuninger (3), Spies (1), Spensberger (3), Hofmann (2), Bari-Nag (6), Deigendesch (5), Eckmann (4)