Der Fasching ist vorüber, der letzte Krapfen längst vertilgt: Ab dem kommenden Wochenende gehen die Fußballer wieder auf Punktejagd. In der Bezirksliga stehen nach der Winterpause die Spieltage 21 bis 30 sowie einige Nachholpartien an. Für den TSV Kammlach und den FC Bad Wörishofen also noch genügend Zeit, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.

