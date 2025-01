Trotz Rückzug der Gründungsvereine: die JFG Wertachtal bleibt am Leben

Es war ein Paukenschlag, der vor zwei Wochen das neue Spieljahr im Unterallgäuer Jugendfußball einläutete: Mit dem FC Bad Wörishofen und dem SV Salamander Türkheim gaben die beiden Gründungsvereine der JFG Wertachtal ihren Ausstieg aus dem Zusammenschluss mehrerer Vereine zum Saisonende 2024/25 bekannt. Das erwischte die verbliebenen drei Mitgliedsvereine kalt.

Nachdem die Entscheidung der beiden Gründungsvereine, ihre Jugendfußballmannschaften in Zukunft wieder unter dem Dach des Heimatvereins am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen, unumstößlich war, mussten die drei übrigen Vereine der JFG Wertachtal über deren Fortbestand entscheiden. Das Ergebnis der Beratungen zwischen dem FC Rammingen, FSV Kirchdorf und dem SV Schlingen steht nun fest.

Eine Entscheidung im Interesse der Kinder

„Nach reiflicher Überlegung und intensiven Gesprächen innerhalb der Stammvereine sowie im Austausch mit der aktuellen Vorstandschaft der JFG Wertachtal haben wir im gemeinsamen Interesse für die Zukunft unserer Kinder und Vereinsmitglieder eine Entscheidung getroffen“, heißt es in einem Statement, das die Vorsitzenden der drei Vereine sowie der amtierende Präsident der JFG Wertachtal, Marian Argintaru, unterschrieben haben.

„Auch aufgrund der hervorragenden Arbeit der Vorstandschaft der JFG und selbstverständlich auch den jeweiligen Jugendarbeiten in den unteren Jugenden unserer Stammvereine haben wir im Verbund der verbliebenen drei Stammvereine weiterhin eine hohe Anzahl an Kindern. Wir möchten daher denen, die Freunde innerhalb der Teams und Spaß an der Spielgemeinschaft gefunden haben, die sich an das Konstrukt JFG gerade erst gewöhnt haben, nicht Ihre Wohlfühlbasis wegnehmen. Daher werden wir unter der Verantwortung der drei alten und neuen Stammvereine, dem FC Rammingen, FSV Kirchdorf und dem SV Schlingen die JFG Wertachtal mit großer Freude, Leidenschaft und Engagement aufrechterhalten.“

Unterstützer sind willkommen

Die JFG Wertachtal soll also als eigenständiger Verein fortbestehen. Dessen Nachwuchsmannschaften ab den D-Junioren werden nun aus Spielern der beteiligten Vereine und ohne die Akteure des FC Bad Wörishofen und SVS Türkheim bestehen. Zudem muss in wenigen Wochen ein neuer Vorstand gefunden werden, denn Argintaru hatte bereits vor Monaten seinen Rückzug angekündigt. Entsprechend wird im Statement der Vereine für Mitarbeit geworben: „Wir hoffen daher auf tatkräftige Unterstützer der Vereinsmitglieder der Stammvereine, um die neue, verkleinerte JFG in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.“ Denn: „Es ist eine Entscheidung für unsere Vereine und für die Zukunft unserer Kinder, die wiederum die Zukunft unserer Vereine sind.“