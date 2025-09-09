Englische Woche für die Kreisliga Allgäu Nord

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Am vergangenen Wochenende war es zum Duell zwischen dem TSV 1863 Kirchheim und dem SV Oberegg gekommen. Mit 2:0 setzte sich Oberegg durch. Am Mittwochabend (18 Uhr) empfängt nun der Bezirksligaabsteiger TSV Kammlach den Aufsteiger TSV 1863 Kirchheim. Beide Teams sind mit neuen Trainern in die aktuelle Saison gestartet. Auf dem dritten Rang liegend, hält Kammlach mit Coach Marian Argintaru enge Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Dagegen steckt Kirchheim bislang in der Abstiegszone fest. Deshalb kann Trainer Oktay Demirkiran mit seiner Mannschaft nur mit der Außenseiterrolle nach Kammlach anreisen.

Icon Galerie 14 Bilder In der Kreisliga Allgäu Nord hatte der TSV Kirchheim (blau) den SV Oberegg zu Gast.

TSV Mindelheim muss in der Englischen Woche gegen Lachen ran

Auswärts ist auch der TSV Mindelheim gefordert. Das Team um Trainer Patrick Eckers fährt zum SV Lachen. Noch hinken die Kreisstädter mit dem derzeitigen zehnten Tabellenplatz den eigenen Ansprüchen etwas hinterher. An Punkten ist der Abstand zum oberen Tabellendrittel jedoch nur gering. Die Lachener lauern tabellarisch direkt hinter dem TSV Mindelheim. Da ist das dortige Auswärtsspiel für den TSV ein richtiger Prüfstein.

Heimvorteil hat der SV Oberegg, der den TSV Lautrach-Illerbeuren erwartet. Zumindest auf dem Papier scheint dies eine lösbare Aufgabe für Spielertrainer Christian Faulstich und sein Team zu sein. Aktuell gilt Oberegg als sehr auswärtsstark, hat aber auch zu Hause erst eine Partie verloren. Mit einem Dreier gegen Lautrach-Illerbeuren bliebe der SV Oberegg weiterhin in der Spitzengruppe der Liga.

Kann der FSV Lamerdingen seine Leistung steigern?

Für den FSV Lamerdingen geht es außerdem aktuell in der Kreisliga Schlag auf Schlag. Bereits am kommenden Mittwoch steht das nächste Spiel gegen den TV Woringen auf dem Programm. Der Aufsteiger steht mit sechs Punkten aus fünf Partien auf Rang 13. Zuletzt ging die Begegnung gegen den TSV Kammlach mit 3:0 verloren. Mit dem gleichen Ergebnis musste auch Lamerdingen die vierte Niederlage in Folge bei der SG Sontheim/Westerheim hinnehmen. Erneut waren individuelle Fehler der Grund. Um in der Tabelle nicht den Anschluss an die anderen Teams zu verlieren, sollte die Schaudt-Elf in den kommenden Spielen dringend punkten. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr in Lamerdingen.