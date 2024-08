TSV Mindelheim tanz auf zwei bayerischen Hochzeiten

Rosenheim und Wörthsee lauteten die beiden Stationen für die letzten großen Schwimmwettkämpfe der Saison für den TSV Mindelheim. Dessen Schwimmabteilung war sowohl bei den bayerischen Jahrgangsmeisterschaften als auch bei den bayerischen Freiwassermeisterschaften vertreten.

In Rosenheim waren die Mindelheimer Schwimmer mit drei Athleten vertreten. Im Lauf der Saison hatten sich Lena Metzeler (Jahrgang 2012), Jonas Seifert (Jahrgang 2014) und Laura Dieser (Jahrgang 2009) für die bayerische Jahrgangsmeisterschaft qualifiziert. Lena Metzeler durfte an den zwei Wettkampftagen drei Starts absolvieren. Über die 200 m Lagen ging ihr nach zu schnellem Start am Ende die Kraft aus, sodass sie ihre Bestleistung verfehlte. Über die 100 m Freistil lief es deutlich besser und sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit um fast eine Sekunde. Auch im dritten Rennen, den 200 m Freistil, kam sie an ihre Bestzeit von den schwäbischen Meisterschaften heran.

Der jüngste Mindelheimer verpasst das Podium zweimal nur knapp

Jonas Seifert startete im jüngsten Jahrgang über 100 m und 200 m Brust. Auf der langen Strecke war ihm anzumerken, dass er noch bis einen Tag vor dem Wettkampf erkältet war. Seine Endzeit lag zwar 1,5 Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit, womit er aber dennoch den vierten Platz erreichte. Besser lief der Start über die kürzere Strecke. Während des Rennens lag er zwischenzeitlich auf Rang drei, schlug am Ende erneut als Vierter an.

Als Älteste der drei Mindelheimer startete Laura Dieser über 50 m Freistil. Sie hatte sich dafür etwas überraschend bei der schwäbischen Meisterschaft qualifiziert. Bei Ihrem einzigen Start konnte sie trotz schulbedingter Trainingspause an ihre Bestzeit anknüpfen und wurde 18. „Auch wenn sie etwas nervös waren, sind die Starts größtenteils gut gelungen. Alle drei können sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen sein“, sagte Trainer Robert Bretschneider.

Zwei Siege für Mindelheimer Langstreckenschwimmer

Er selbst war wenige Tage später bei Bayerncup der Langstreckenschwimmer am Wörthsee im Einsatz. Mit ihm nahmen Sarah Negele (Jahrgang 2008), Pia Lehner (Jahrgang 2004) und Lisa Lehner (Jahrgang 2000) vom TSV Mindelheim teil. Sarah Negele erreichte über 3,8 km in der offenen Wertung den elften Platz. Nach einer kurzen Pause startete sie auch noch über 2500 mund wurde mit acht Zehntelsekunden Rückstand Siebte.

Beim Langstrecken-Bayerncup am Wörthsee waren (von links) Lisa Lehner, Pia Lehner, Sarah Negele und Robert Bretschneider vom TSV Mindelheim am Start. Foto: Florian König

Pia Lehner erreichte über die 5 km den dritten Platz, ihre Schwester Lisa belegte über die 2,5 km sogar den ersten Platz in der Bayerncup-Wertung. Robert Bretschneider (Jahrgang 1992) kam bei seinem ersten Start des Tages über 7,5 km als Dritter ins Ziel. Nachmittags ging er dann noch einmal über 2,5 km in Wasser. „Zum Ausschwimmen“, wie er sagte. Hier belegte er, wie Lisa Lehner, den ersten Platz.