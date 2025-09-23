Warmisrieder Männer starten mit Niederlage in die Tischtennis-Verbandsliga

Der Saisonstart in der Verbandsliga Süd der Herren verlief für den TTSC Warmisried nicht, wie erhofft. Beim Gastspiel in Gräfelfing mussten die Unterallgäuer eine knappe 4:6-Niederlage hinnehmen – trotz vollständiger Besetzung und guter Einzelleistungen.

Bereits zu Beginn geriet der TTSC ins Hintertreffen: Beide Eingangsdoppel gingen an den TSV Gräfelfing IV.

Schon nach den Doppeln liegt der TTSC Warmisried zurück

Besonders schmerzlich war dabei die klare Niederlage des Warmisrieder Spitzendoppels Nico Holzheu und Thomas Brenner, das in drei Sätzen deutlich unterlag. Christian Schindler und Florian Mayer konnten ihr Spiel zwar ausgeglichen gestalten, verloren dennoch in vier Sätzen. Damit war früh klar, dass die Einzelpartien für die Unterallgäuer einen hohen Druck mit sich bringen.

Woran lag's? Warmisrieds Nico Holzheu (rechts) im Gespräch mit Coach Christopher Holzmann. Foto: Florian Mayer

In den folgenden Spielen bewies Warmisried zwar Kampfgeist und Klasse, konnte die Hypothek aus den Doppeln aber nicht mehr vollständig wettmachen. Mehrere umkämpfte Begegnungen wurden erst im Entscheidungssatz entschieden, doch am Ende reichte es lediglich zu vier Einzelpunkten. So mussten sich Holzheu und Brenner einem gut aufgelegten Spitzenspieler Benno Merkle in vier Sätzen geschlagen geben. Gegen die Nummer zwei der Hausherren, Florian Meindl, behielten beide die Oberhand.

Christian Schindler sorgt für eine kleine Überraschung

Christian Schindler sorgte mit seinem Sieg über Jakob Lerch für eine Überraschung, konnte im zweiten Spiel gegen Altmeister Werner Schaffer jedoch nicht punkten. Ebenso erging es Florian Mayer, der beide Spiele über die volle Distanz ging, jedoch gegen den routinierten Schaffer im fünften Satz nicht mehr ins Spiel kam.

„In den Einzeln haben wir gut dagegengehalten, aber die beiden Doppel waren heute nicht gut und somit der Knackpunkt“, resümierte ein enttäuschter Abteilungsleiter Florian Mayer nach der Partie. Weiter geht es für den TTSC Warmisried mit einem Heimspiel am Samstag, 4. Oktober, gegen den TSV Neuried II. (ttsc)