Stadtradeln: Mindelheim zeichnet besonders fleißige Radler aus

Beim Mindelheimer Stadtradeln haben die 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Rekordergebnis von 120.000 Kilometern erradelt. Die, die dabei besonders fleißig in die Pedale getreten haben, waren nun zu einer Feierstunde im Mindelheimer Rathaus eingeladen. Die Stadt unterteilt dabei in mehrere Gruppen:

Zum einen sind da die Mindelheimer Bildungseinrichtungen in der Kategorie „Schulradeln“. Dieses Mal auf den ersten Platz geradelt sind die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Staatlichen Berufsschule mit insgesamt 10.268 Kilometern und 61 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit 607 Fahrten. Im Vergleich zu Einzelfahrten mit einem Pkw wurden dadurch 1,7 Tonnen CO 2 eingespart. Die Silbermedaille ging mit 88 Beteiligten und 7944 Kilometern an den Vorjahressieger, die Kindertagesstätte Marcellin-Champagnat. Hier machten auch die Kleinsten mit: Die jüngste Teilnehmerin, Letizia Liebl, hat mit ihren drei Jahren bereits 52 Kilometer zurückgelegt. Den dritten Platz belegten mit 7091 Kilometern die 26 Teilnehmer der Realschule des Maristenkollegs, die damit die Maria-Ward-Realschule knapp auf den vierten Rang verwiesen.

Das Stadtradeln soll das Radfahren stärker ins Bewusstsein rücken

Aber eigentlich geht es beim Stadtradeln nicht so sehr um Platzierungen, sondern darum, das Fahrrad als alltagstaugliches Verkehrsmittel und auch Sportgerät mit hohem gesundheitlichen Wert mehr in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, von Planern und Politikern zu rücken, wie der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Karl Geller, in seiner Dankesrede betonte. Er verwies darauf, dass bereits 0,04 Prozent CO 2 in der Atmosphäre enorme Schäden anrichten. Umso beachtlicher sei, dass die Radfahrer in drei Wochen CO 2 im Kilobereich eingespart hätten.

Der beste Einzelfahrer unter ihnen war diesmal Robert Seitz, der sogar die 2000 Kilometer-Marke knackte und damit auf eine CO 2 -Reduktion von rund 329 Kilo kam. Nicht weit dahinter lagen Gereon Blätter mit fast 1713 Kilometern und der Vorjahressieger Siegmund Weber mit rund 1675 Kilometern.

Auch für Vielfahrer gab es beim Mindelheimer Stadtradeln eine Auszeichnung

Auf Anregung des Sprechers des Mindelheimer Radteams, Peter Miller, wurde heuer auch ein Preis in der Kategorie „Vielfahrer“ vergeben, in der die Bäckerei Fäßler die Nase vorn hatte. Hier geht es nicht so sehr um Kilometer, sondern darum, wie oft das Rad genutzt wird. Das tat das Team 181 Mal und kam so auf 89 Kilometer. Weil die Stadtverwaltung zum zertifizierten fahrradfreundlichen Arbeitgeber werden will, bekam auch Manuela Hohenleitner als Beste des Teams Rathaus eine Auszeichnung.

In der Feier konnten die Profis in eigener Sache auch loswerden, wo sie beim Thema Radverkehr noch Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Siegmund Weber und Robert Seitz nannten hier eine bessere Radwegebeschilderung vor allem für Rennradfahrer. Auch die mit 1524 Kilometern viertplatzierte beste weibliche Teilnehmerin Christine Faußner, die als Briefzustellerin das Rad auch beruflich in Mindelheim nutzt, machte auf diverse Problemstellen in Mindelheim aufmerksam.

Abschließend bedankte sich Zweiter Bürgermeister Roland Ahne bei allen Anwesenden für ihre Beiträge, dem Team bestehend aus Simone Kühn, Karl Geller und Peter Miller für die Organisation und versprach, sich um die vorgebrachten Probleme zu kümmern. „Bitte machen Sie nächstes Jahr im Mai wieder genauso gut mit wie heuer“, gab Ahne als Wunsch auf den Heimweg mit.