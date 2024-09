„Historischer Abend“: Spektakel zum Auftakt des Festivals der Nationen

Schlagersänger Patrick Lindner hatte am Wochenende die vermutlich weithin größte Geburtstagsparty - denn der jetzt 64-Jährige war zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Bad Wörishofen. Dort startete an Lindners Ehrentag das 30. Festival der Nationen mit gleich mehreren Superlativen, darunter die höchste Promi-Dichte seit Anbeginn. Die Ehrengäste erlebten gemeinsam einen „historischen Abend“, wie Festival-Intendant Winfried Roch hinterher sagte. Denn Weltstar Julia Fischer wagte etwas, was sich zuvor bislang nur ein einziger Musiker zugetraut hatte: die drei „großen Bs“ in einem Konzert. Mit dieser musikalischen Ausnahmeleistung auf höchsten Niveau sorgte Fischer für Beifallsstürme im Kursaal.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Julia Fischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis