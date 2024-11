Musikverein Stetten nimmt seine Gäste mit auf eine musikalische Reise

Was tun an einem grauen Wintertag im November? Ein paar Stunden vor dem Fernseher oder mit einer Tasse Tee auf dem Sofa scheinen eine gute Lösung zu sein. Nicht aber so in Stetten. Der Musikverein nahm seine Gäste beim Jahreskonzert musikalisch mit auf eine Reise in die Welt von Zeichentrick, Hollywood und Film. Die Musiker unter der Leitung von Katrin Braun luden ins frisch renovierte Musikerheim. Die Vereinsmitglieder haben in diesem Jahr viel Zeit und Arbeit investiert, damit ihr Probelokal wieder in neuem Glanz erstrahlt. Der Einladung folgten viele Fans der Blasmusik, an beiden Konzertterminen war der Saal voll besetzt.

