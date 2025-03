Trotz hoher Investitionen: Mindelheim steht finanziell gut da

So manche Kommune im Landkreis dürfte ein wenig neidisch nach Mindelheim blicken: Denn während viele kaum wissen, wie sie die stetig steigenden Ausgaben noch bezahlen sollen, hat sich die Haushaltssituation in Mindelheim im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert – und dass, obwohl mehrere große Vorhaben anstehen. Worauf das zurückzuführen ist, erläuterte Kämmerer Michael Schindler jetzt bei der Haushaltsvorberatung im Finanzausschuss.

Das Gesamtvolumen des Mindelheimer Etats liegt demnach rund 8,1 Millionen Euro über dem des Vorjahrs: Der Verwaltungshaushalt umfasst knapp 43,4 Millionen Euro und damit 4,1 Millionen mehr als 2024. Noch deutlicher ist die Erhöhung beim Vermögenshaushalt: Er wächst um rund 50,2 Prozent auf dann fast zwölf Millionen Euro.

Dank Rücklagen in Höhe von 13 Millionen Euro muss Mindelheim heuer keine neuen Kredite aufnehmen

„Der Haushalt stellt sich gar nicht schlecht dar“, räumte denn auch Bürgermeister Stephan Winter in bekannter Vorsicht ein. Die Einnahmesituation habe sich zwar nicht grundsätzlich verbessert, jedoch machten sich deutlich höhere Schlüsselzuweisungen positiv bemerkbar: Während die Stadt aus diesem Topf im vergangenen Jahr nur 143.000 Euro erhielt, sind es in diesem Jahr 2,6 Millionen Euro. Als positiv wertet der Rathauschef auch, dass es der Stadt in den vergangenen Jahren gelungen ist, eine Rücklage in Höhe von fast 13 Millionen Euro anzusparen, die – zumindest in diesem Jahr – eine Kreditaufnahme unnötig macht. Weil der Freistaat in einer Schätzung davon ausgeht, dass Mindelheims Steuerkraft gesunken ist, muss die Stadt heuer zudem weniger Kreisumlage zahlen: Sie sinkt gegenüber dem Vorjahr um fast 372.000 Euro auf dann 10,2 Millionen Euro. Bevor angesichts dieser erfreulichen Nachrichten Übermut aufkommen konnte, fügte Winter jedoch hinzu: „Es ist weiterhin wichtig, dass wir vorsichtig und vernünftig haushalten.“

Wie Kämmerer Schindler ausführte, ist das Plus auf der Einnahmenseite auch einer höheren Beteiligung an der Einkommenssteuer zu verdanken: Sie wächst um rund 900.000 Euro. Und auch die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich voraussichtlich positiv: Nachdem sie Anfang des Jahres noch das Sorgenkind der Stadt gewesen seien, so Schindler, lägen sie aktuell bei zehn Millionen Euro. Weil sich das im Laufe des Jahres jedoch noch ändern kann, kalkuliert er vorsichtshalber mit neun Millionen Euro. Die höheren Einnahmen verbessern zusammen mit der niedrigeren Kreisumlage den Mindelheimer Haushalt um rund 3,1 Millionen Euro. Das ermöglicht es der Stadt, dem Vermögenshaushalt 3,5 Millionen Euro zuzuführen. Das ist rund siebenmal mehr als 2024.

Drei große Bauvorhaben stellen die Stadt Mindelheim in den nächsten Jahren vor Herausforderungen

Die Personalkosten steigen zwar – nicht zuletzt infolge des noch ausstehenden Tarifabschlusses – auch in Mindelheim, allerdings nicht so drastisch wie zu befürchten wäre. Hintergrund ist laut Schindler, dass in den vergangenen Jahren höhere Personalkosten angesetzt worden waren, als dann tatsächlich gebraucht wurden, etwa weil Mitarbeitende durch Krankheit oder Schwangerschaft längere Zeit ausfielen oder kündigten. Um den Ansatz nicht weiter aufzublähen, so Schindler, wurde er deshalb nur um 87.000 Euro auf dann 14,1 Millionen Euro erhöht.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen“, sagte er mit Blick auf die größten Vorhaben der nächsten Jahre: Die Stadt will bekanntlich im Mindelheimer Norden für rund 16 Millionen Euro eine zweite Grundschule bauen und für rund 8,3 Millionen Euro die neue Kindertagesstätte Anna-von-Teck. Weitere mindestens 15 Millionen Euro sind für den neuen Bauhof eingeplant, der schon länger auf der Agenda der Stadt steht und bei der Stadtratssitzung am Montag, 31. März, ein eigenes Thema sein wird.

Es liegt auf der Hand, dass die Stadt diese Vorhaben nicht ohne Kredite finanzieren kann. Heuer ist das laut Schindler allerdings noch nicht nötig: Um die in diesem Jahr anstehenden Ausgaben stemmen zu können, greift sie auf ihr Erspartes zurück und entnimmt fast 3,8 Millionen Euro aus der Rücklage. Zieht man vom Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts die Tilgungsleistungen für bestehende Kredite in Höhe von rund 387.000 Euro ab, bleiben knapp 11,6 Millionen Euro für Investitionen übrig. Das Geld fließt unter anderem in die Planung des neuen Bauhofs und der Kita Anna-von-Teck, für die in diesem Jahr jeweils eine Million Euro eingeplant sind. Eine weitere Million ist für die bereits laufende Sanierung der Stadtbücherei vorgesehen. Ein großer Brocken ist auch die Kita „Miteinander“ im ehemaligen Maria-Ward-Kloster, die mit 1,2 Millionen zu Buche schlägt. In seiner nächsten Sitzung am Montag, 24. März, wird der Stadtrat das 442-seitige Zahlenwerk verabschieden.

Die wichtigsten Haushaltseckdaten im Überblick

Verwaltungshaushalt: 43,4 Millionen Euro (Vorjahr: 39,3 Millionen Euro)

Vermögenshaushalt: 12 Millionen Euro (Vorjahr: 8 Millionen Euro)

Schlüsselzuweisungen: 2,6 Millionen Euro (Vorjahr: 143.000 Euro)

Schulden: 4 Millionen Euro (Vorjahr: 4,4 Millionen Euro)

Investitionsvolumen: 11,6 Millionen Euro (Vorjahr: 7,5 Millionen Euro)