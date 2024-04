Mindelheim

vor 34 Min.

Ausgaben steigen: Auch in Mindelheim sind die fetten Jahre vorbei

Die Sanierung der Stadtbücherei gehört zu den größten Investitionen der Stadt Mindelheim in diesem Jahr.

Plus Steigende Ausgaben bereiten der Stadt Mindelheim Sorgen. Nun hat der Stadtrat den Haushalt verabschiedet. So äußern sich die Fraktionen dazu.

Von Sandra Baumberger

Es klingt fast wie eine Beschwörung: " Mindelheim ist eine attraktive Stadt und wird es trotz aller Sparbemühungen bleiben", sagte Bürgermeister Stephan Winter in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Im Zentrum stand die Verabschiedung des Haushaltsplans, der die Stadt wie viele Kommunen vor Herausforderungen stellt: Deutlich steigenden Ausgaben stehen nicht im gleichen Maße steigende Einnahmen gegenüber. Jammern wollten Winter und die Fraktionssprecher trotzdem nicht.

Die Stadt könne stolz darauf sein, in den vergangenen Jahren so gut gehaushaltet zu haben, dass sie nach wie vor über Rücklagen verfügt, war die einhellige Meinung. Winter bezeichnete es zudem als erfreulich, dass die Stadt trotz zahlreicher Investitionen wie die Generalsanierung der Stadtbücherei, die Umgestaltung des ehemaligen Maria-Ward-Klosters für die Kindertagesstätte Miteinander, die Sanierung des Mindelburg oder auch Hochwasserschutzmaßnahmen in Nassenbeuren keine neuen Kredite aufnehmen muss und ihre Verschuldung um rund 400.000 Euro senkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen