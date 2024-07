Die Flüchtlings-Container kommen noch im Sommer

Drei Standorte, insgesamt 43 Wohncontainer für rund 90 Geflüchtete: Der Gemeinderat Türkheim hat jetzt endgültig auch die letzte bürokratische Weiche für die Unterbringung von Asylbewerbern im Wertachmarkt gestellt und die vom Landratsamt beantragten Baugenehmigungen mit großer Mehrheit erteilt. Ab August werden zeitversetzt die Wohncontainer aufgestellt: Zunächst in der Hochstraße, dann geplant im September auf dem Festplatz beim Freibad und wohl erst gegen Jahresende in der Alfred-Drexel-Straße in Türkheim-Bahnhof.

Jeder Wohncontainer hat eine Fläche von 13,5 Quadratmetern

Am Parkplatz „Hochstraße“ sollen, wie berichtet, insgesamt 16 Wohncontainer aufgestellt, jeweils mit sechs Metern Länge und einer Breite von 2,50 Metern, was dann eine Wohnfläche von 13,5 Quadratmetern und Platz für jeweils zwei Betten pro Container ergibt. Insgesamt werden 32 Asylbewerber hier ein neues Zuhause finden. Da der Parkplatz an der Hochstraße relativ schmal ist, werden vier Wohncontainer nebeneinander errichtet, acht im nördlichen Teil und acht im südlichen Teil des Parkplatzes. In der Mitte sind ebenfalls Container für drei Küchen, eine Waschküche und drei Sanitärräume geplant, so Bürgermeister Christian Kähler. Am Festplatz beim Freibad (Badstraße 22) werden, geplant im September, 13 Wohncontainer mit zwei Betten errichtet, ein Container hat Platz für vier Personen. Hier sollen dann insgesamt 30 Menschen untergebracht werden, die dann auch drei Küchen, eine Waschküche und drei Sanitärräume nutzen können.

Ende dieses Jahres oder im Januar 2025 soll dann mit dem Standort an der Alfred-Drexel-Straße in Türkheim-Bahnhof der dritte Standort verwirklicht werden. Auch hier können die Wohncontainer in zwei Reihen nebeneinander aufgestellt werden. 13 Container für jeweils zwei und ein Container für vier Personen plus drei Küchen, einer Waschküche und drei Sanitärräumen sind vorgesehen, damit 30 Asylbewerber hier wohnen können.

In Türkheim sollen vorwiegend Frauen mit Kindern untergebracht werden

Das Landratsamt wird der Gemeinde Türkheim dafür auch eine „kleine Miete“ zahlen, so Bürgermeister Christian Kähler, die dann direkt an den Helferkreis oder eine noch zu findende Migrationsbeauftragte weitergegeben werden können. Zusätzlich will sich Türkheim um weitere finanzielle Unterstützung durch das Landratsamt bemühen.

Kähler betonte erneut, dass er fest davon ausgehe, dass in Türkheim vorwiegend Frauen mit Kindern eine neue Heimat finden werden. Dies sei ihm vom Landratsamt auf Nachfrage so signalisiert worden, damit sich Türkheim auch um die dann zusätzlich benötigten Kita- und Grundschulplätze bemühen kann. Kähler rechnet mit etwa 15 Kindern im Kindergartenalter und 20 Grundschülerinnen und Grundschüler.