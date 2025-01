Kosten geklärt: So funktioniert die Kläranlage

In der jüngsten Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der VG Türkheim legte Kämmerer Claus-Dieter Hiemer auch die Jahresabrechnung für die Kläranlage vor. Die an der Kläranlage angeschlossenen Gemeinden müssen nach Menge und Verschmutzungsgrad die Betriebskosten bezahlen. Die Gemeinde legt diese Kosten dann auf die angeschlossenen Haushalte um. Dabei wird sich nicht viel ändern, denn die Zahlen verändern sich nicht wesentlich. Der Markt Türkheim als größter Ort muss mit Kosten in Höhe von 500.000 Euro rechnen.

