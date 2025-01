Geselligkeit und musikalische Vielfalt beim Jahreskonzert in Tussenhausen

„A Festival Prelude“ – ein festlicher Auftakt – da ist der Name Programm. Mit diesem Konzertstück eröffnete der Musikverein Tussenhausen sein Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle. Mit dem Einsatz von Becken, Dämpfern, Trillern und vielem mehr startete die Kapelle direkt imposant in einen kurzweiligen und geselligen Konzertabend. Dirigent Alexander Geyer stellte das abwechslungsreiche Programm zusammen, das die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt neugierig auf alle folgenden Darbietungen machte.

