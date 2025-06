Zwei Verletzte nach Unfall mit Schulbus nahe der A96 Bad Wörishofen

In der Nähe der A96-Auffahrt Bad Wörishofen hat sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet, in den auch ein voll besetzter Schulbus verwickelt wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der Kreuzung bei Türkheim-Bahnhof, wo es auch in Richtung Wiedergeltingen geht und damit zum Gymnasium nach Türkheim. Ein Auto und der Schulbus sind dort zusammengestoßen. Der Unfallhergang sei noch unklar, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West unserer Redaktion auf Nachfrage mit.

Unfall nahe Bad Wörishofen: So schätzt die Polizei derzeit die Folgen ein

Es gebe nach dem aktuellen Kenntnisstand keine schwerwiegenden Verletzungen. Zuletzt wurde abgeklärt, ob es leichtere Verletzungen gibt. Das trifft auf den Fahrer des Autos zu, wie die Polizei mitteilte. Der Bus war auf dem Weg zu Schule, die Polizei geht davon aus, dass er voll besetzt mit Schulkindern war. 50 bis 60 Kinder seien an Bord gewesen, als sich der Unfall ereignete. Gegen 9 Uhr teilte die Polizei dann mit, dass alle Kinder den Unfall unverletzt überstanden hätten. Gegen 15 Uhr berichtete die Polizei auf Nachfrage dann, dass neben dem Autofahrer auch ein Kind leicht verletzt wurde.

Verkehrsbehinderungen auf der St2015 sind nach Unfall mit Schulbus möglich

Die Kinder wurden nach dem Zusammenstoß aus dem Bus gebracht und warteten zunächst auf einem Grundstück, das an die Straße angrenzt. Rettungskräfte waren vor Ort, die Polizei leitete den Berufsverkehr an der Unfallstelle vorbei. Es kam deshalb auf dem Autobahnzubringer St2015 sowohl aus Richtung Türkheim als auch aus Richtung Bad Wörishofen zu Behinderungen. Die Polizei sprach von einem Rückstau, der aber überschaubar sei. Die Kinder wurden später mit anderen Bussen zur Schule gebracht. Der verunglückte Bus musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war zweieinhalb Stunden nur eingeschränkt passierbar.