Autofahrerin bei Unfall nahe Tussenhausen lebensgefährlich verletzt

Zwischen Tussenhausen und Rammingen im Landkreis Unterallgäu ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam es nach einem Überholvorgang einer 53-jährigen Fahrerin zu dem Unfall.

Unfall bei Tussenhausen: Frau will Kolonne überholen

Die Unfallverursacherin wollte eine vor ihr fahrende Fahrzeugkolonne, bestehend aus drei Autos und einem Lkw mit Anhänger, überholen. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse wegen des Nebels am Freitagmorgen übersah sie dabei ein entgegenkommendes Traktorgespann und kollidierte frontal mit diesem.

Durch den Aufprall wurde sie mit ihrem Auto in den Lkw mit Anhänger geschleudert und kam dann zum Stillstand. Die Feuerwehr musste die Unfallverursacherin aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, aktuell schwebt sie in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

100.000 Euro Schaden und zwei Verletzte nach Unfall im Unterallgäu

Auch den Fahrer des Traktorgespanns brachten die Rettungskräfte mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden liegt bei circa 100.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Tussenhausen, Ettringen und Rammingen sowie drei Rettungsdienstfahrzeuge. Die MN 23 musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu:

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de