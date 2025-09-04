Während der Verhandlung eingeschlafen: Angeklagter entgeht Haftstrafe knapp

Es sollte eigentlich ein schneller Gerichtstermin werden. Fünf Fälle von Ladendiebstahl, ein Angeklagter mit 17 Vorstrafen, zwei abgeleisteten Haftstrafen und Straftaten während offener Bewährung. Eine klare Sache, dachte auch der Richter Jürgen Hasler am Memminger Landgericht. „Offener kann man kaum sagen: Sperrt mich ein“, kommentierte er. Doch am Ende der Verhandlung fällten er und seine Schöffen ein für Prozessbeobachter unerwartetes Urteil.

Ein „tragischer Unfall“ verändert die Situation

Der 47-jährige Angeklagte war bereits vom Amtsgericht unter anderem wegen Diebstahls von Zigaretten und einem Paar Sneaker aus einer Supermarktfiliale in Mindelheim verurteilt worden. Der Warenwert: rund 200 Euro. Das Amtsgericht hatte ihn in erster Instanz zu acht Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Der Mann legte Berufung ein – doch dann nahm sein Leben eine dramatische Wendung. Unter Drogeneinfluss wurde er in einem „tragischen Unfall“, so Richter Hasler, von einem Zug erfasst. Seither ist er teilweise auf einen Rollstuhl angewiesen und lebt mit erheblichen körperlichen Einschränkungen.

Der Angeklagte stand auch während der Verhandlung unter starker Medikation. Bereits ein früherer Gerichtstermin musste abgebrochen werden, weil der Mann immer wieder eingeschlafen war. Auch dieses Mal sackte er im Laufe der Verhandlung immer wieder auf den Tisch. Sein Zustand schwankte zwischen überraschender Klarheit und plötzlichem Wegnicken.

Trotz einer langen Liste an Vorstrafen, unter anderem wegen Drogenhandels, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen die Polizei, blieb der Kontakt zum Bewährungshelfer stets bestehen. Der Mann hat einen Alkoholentzug hinter sich, lebt aktuell mit seiner Partnerin zusammen und hat seit dem Unfall keine weiteren Straftaten begangen.

Verhandlung am Landgericht Memmingen: Ist die Berufung erfolgreich?

Die Staatsanwältin forderte dennoch, das ursprüngliche Urteil zu bestätigen – gerade im Hinblick auf das lange Vorstrafregister des Angeklagten. Doch das Gericht entschied anders und setzte die acht Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung aus. Haslers Begründung: Im aktuellen Zustand sei der Mann kaum noch in der Lage, erneut straffällig zu werden. Zudem habe sich seit dem Unfall vieles verändert. Die Berufung hatte damit, trotz der wiederholten Straffälligkeit des Angeklagten in der Vergangenheit, Erfolg.

Allerdings gab der Richter dem Angeklagten eine letzte, klare Warnung mit auf den Weg: „Sollten Sie auch nur ein weiteres Mal gegen Ihre Auflagen verstoßen, wird die Strafe vollstreckt.“ In den nächsten drei Jahren darf er sich also nichts mehr zuschulden kommen lassen, sonst droht ihm tatsächlich erneut das Gefängnis.