Darum bleibt das Unterallgäu häufig von Unwettern verschont

Im Unterallgäu gibt es nicht so oft extreme Wetterlagen wie in benachbarten Landkreisen. Ein Meteorologe erklärt, warum das so ist.

Hochwasser im Oberallgäu, Sturm im Ostallgäu, überdurchschnittlich viele Blitze rund um Augsburg. Die Nachbarschaft von Memmingen und dem Unterallgäu hat immer wieder mit heftigem Wetter zu kämpfen. In Stadt und Landkreis jedoch geht es im Vergleich dazu recht beschaulich zu. Nur ein Gefühl oder Tatsache? „Der Eindruck täuscht nicht, dass das Unterallgäu nicht so häufig Unwetter hat wie andere Bereiche des Allgäus“, sagt Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe und Geschäftsführer vom Wetterdienst Wetterkontor aus Ingelheim in Rheinland-Pfalz.

Generell sei das Allgäu die niederschlagsreichste Region in Deutschland. Und Balderschwang im Oberallgäu sei mit 2400 Litern Regen pro Jahr und Quadratmeter im 30-jährigen Mittel der regenreichste Ort Deutschlands. Memmingen und das Unterallgäu können bei diesen Wetter-Superlativen nicht mithalten. Das lässt sich meteorologisch auch erklären.

Die Gewitter, die sich im Allgäu entwickeln, ziehen oft Richtung Oberbayern und München

Meteorologe Jürgen Schmidt: Im Allgäu, vor allem Richtung Alpen, entwickeln sich im Sommer häufig Gewitter. Sie ziehen dann oft Richtung Nord-Osten, also Richtung Oberbayern und München. Dabei streifen sie Memmingen nur. Recht viele Gewitter entstehen auch in der Schwarzwaldregion. Sie ziehen ebenfalls meist Richtung Nord-Osten. Memmingen und Unterallgäu liegen also zwischen den beiden Zonen, in denen sich die Gewitter entladen.

Auch im Winter sind Stadt und Landkreis bei Wetterereignissen nicht vorn dabei. In der kalten Jahreszeit wehe der Wind oft aus Nord bis Nordwest. Er drückt die Wolken also gegen die Berge. „Die werden dadurch regelrecht ausgepresst“, sagt Schmidt. Das heißt: Je weiter die Wolken Richtung Berge ziehen, desto heftiger fällt Schnee. So macht sich die größere Entfernung Memmingens und des Unterallgäus zu den Alpen bemerkbar.

Hinzu kommt laut Jürgen Schmidt, dass die Wolken, wenn sie aus Nordwest kommen, schon einmal einen großen Teil ihres Schnees losgeworden sind: Sie bleiben an der Nordseite der Schwäbischen Alb hängen und lassen es dort kräftig schneien. Wenn sie dann weiterziehen, verringere sich der Niederschlag. Erst in Richtung Alpen wird der Schneefall dann wieder stärker.

In Memmingen und dem Unterallgäu gibt es dafür recht viel Sonne

Weniger Unwetter also, dafür recht viel Sonne: In Memmingen hat sie im vergangenen Jahr 1943 Stunden geschienen. Der Durchschnitt für Deutschland lag bei 1631 im vergangenen Jahr. Und an der Spitze war Leutkirch-Herlazhofen mit 2045 Sonnenstunden.

Der Regen: In Memmingen regnete es im vergangenen Jahr 1023 Liter pro Quadratmeter, in Balderschwang 2400 Liter und in Deutschland im Schnitt 801 Liter.

Das alles heißt aber nicht, dass es in der Region nicht auch mal zu extremeren Wetterereignissen kommen kann, sagt der Wetterexperte: Wenn im Sommer etwa ein Höhentief über Mitteleuropa hängt, wird warme und feuchte Luft beispielsweise vom Mittelmeer über die Ostalpen nach Deutschland transportiert. Hier trifft sie auf kühlere Luft. Daraus können starke Gewitter mit heftigem Regen und Sturm entstehen – auch in Memmingen und im Unterallgäu.

Ein Höhentief liegt in mehreren Kilometern Höhe. Ein solches war Mitte Juli 2021 an der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beteiligt. Damals starben durch Überflutungen mindestens 180 Menschen.