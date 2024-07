DGB schlägt Alarm: Gesetzliche Renten in der Region an der Armutsgrenze

Wer nur von seiner gesetzlichen Altersrente leben muss, ist im bayerischen Teil der Region Donau-Iller armutsgefährdet. Darauf weisen die DGB-Kreisvorsitzenden Elmar Heim (Neu-Ulm), Ludwin Debong (Unterallgäu) und Werner Gloning (Günzburg) in einer gemeinsamen Pressemitteilung hin.

Wer 2023 in Altersrente gegangen ist, erhält nach den neuesten Zahlen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) als Mann in der Region folgende Durchschnittsrente pro Monat. Im Landkreis Neu-Ulm 1390,93 Euro. Im Landkreis Unterallgäu 1398,48 Euro. In der Stadt Memmingen 1291,09 Euro und im Landkreis Günzburg 1353,82 Euro. Noch viel dramatischer seien die Zahlen für Frauen, so die Gewerkschaftsvertreter: Neu-Ulm 920.42 Euro, Unterallgäu 852,13 Euro, Memmingen 928,27 Euro und Günzburg 881 Euro. Bei diesen Auszahlungsbeträgen sind die Kranken- und die Pflegeversicherung, die Rentnerinnen und Rentner entrichten müssen, bereits berücksichtigt. Eventuell zu zahlende Steuern aber noch nicht, weil diese individuell berechnet werden müssen, heißt es in der Mitteilung.

Armutsgefährdet ist, wer unter 1310 Euro pro Monat hat

Wie erschreckend diese Zahlen sind, wird für die drei Gewerkschafter noch deutlicher, wenn man dem gegenüberstellt, dass man in Deutschland armutsgefährdet ist, wenn das verfügbare Monatseinkommen unter 1310 Euro liegt.

Heim, Debong und Gloning fordern deshalb eine Austrocknung des in der Region weitverbreiteten Niedriglohnsektors. Dieser sei eine der Hauptursachen für schlechte Renten. Außerdem fordern sie die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und die Mitglieder der CSU und der FDP in der Region auf, sich gegen die von ihren Parteien geplanten noch weitere massive Absenkung des Rentenniveaus zu stellen. „Wenn sie das nicht tun, sollen sie wenigstens so ehrlich sein und den Seniorinnen und Senioren vor Ort ins Gesicht sagen, dass sie deren Renten immer noch für zu hoch halten“, so Heim, Debong und Gloning. Der DGB in der Region werde weiter alles tun, um deutlich zu machen, dass eine gute Rente in einem Land, in dem der Reichtum immer mehr explodiert, durchaus finanzierbar ist, wenn man politisch will. (mz)