Fraktionsinitiativen unterstützen auch Projekte im Unterallgäu

Aus den sogenannten Fraktionsinitiativen des Landtages fließt auch viel Geld ins Unterallgäu. Wie die Abgeordneten Bernhard Pohl (Freie Wähler) und Peter Wachler (CSU) in Pressemitteilungen bekannt gaben, werden in unserer Region verschiedene Projekte unterstützt. So gibt es zum Beispiel Geld fürs Maristenkolleg in Mindelheim, um Hochwasserschäden vom letzten Sommer zu beheben.

Geld für Projekte: Mindelheim, Egelhofen, Zaisertshofen und Bad Wörishofen profitieren

375.000 Euro gibt es für das neue Haus der Vereine in Egelhofen und auch für eine neue Fundushalle in Zaisertshofen sind 375.000 Euro vorgesehen. Die Kneippstadt Bad Wörishofen bekommt 90.000 Euro für das Schülerprojekt im Rahmen des Festivals der Nationen sowie 450.000 Euro für die Sanierung des Freibades. Doch Pohl schränkt in seiner Pressemitteilung abschließend ein: „Bitte beachten Sie, dass all diese Beträge mit einer Haushaltssperre von 15 Prozent belegt sind. Der Auszahlungsbetrag reduziert sich also um diesen Prozentsatz.“ (mz)