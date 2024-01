Unterallgäu

Für den Kreis Unterallgäu wird es immer schwerer, zu haushalten

Plus Die Ausgaben des Landkreises steigen enorm, die Einnahmen dagegen kaum. Und auch der Blick in die Zukunft fällt alles andere als optimistisch aus.

Als Kreiskämmerer Sebastian Seefried vor ziemlich genau einem Jahr die Eckpunkte des Kreishaushalts für 2023 vorstellte, sprach er von seinem bisher schwierigsten Haushalt - und auch in diesem Jahr scheint die Aufgabe, Ausgaben und Einnahmen ins Verhältnis zu bringen, nicht leichter geworden zu sein. "Auch 2024 war wieder spannend", sagte er in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Denn während die Einnahmen kaum steigen, tun es die Ausgaben gewaltig – und zwar überwiegend, ohne dass der Landkreis darauf einen Einfluss hätte, wie Seefried in einem fast zweistündigen Vortrag ausführte. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Einnahmen: Wichtigste Einnahmequelle des Landkreises ist die Kreisumlage, die die 52 Landkreisgemeinden zahlen. Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 44,9 Prozent kämen in diesem Jahr rund 101 Millionen Euro in die Kasse und damit fast 3,7 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Weil der Landkreis gleichzeitig 1,5 Millionen Euro weniger Bezirksumlage zahlen muss, steigen die Einnahmen insgesamt um 5,2 Millionen Euro. Hinzu kommen um 1,5 Millionen Euro höhere Schlüsselzuweisungen, denen jedoch eine Million weniger Einnahmen bei der Grunderwerbssteuer gegenüberstehen. Dass der Kreiskämmerer trotz rund 5,7 Millionen Euro mehr in der Kasse nicht in Jubel ausbricht, liegt an den Ausgaben.

