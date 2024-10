Gute Nachrichten für Pendler: Neuer Frühzug zwischen Memmingen und München

Eine gute Nachricht für Bahnkunden und Pendler von Memmingen und aus dem Landkreis Unterallgäu nach München hat Klaus Holetschek: „Zum Fahrplanwechsel im Dezember wird ein schneller Regionalexpress (RE 72) bereits ab 7.46 Uhr von Memmingen abfahren und um 8.59 Uhr am Hauptbahnhof in München ankommen“, teilte der Memminger CSU-Landtagsabgeordnete mit. Ursprünglich gab es Überlegungen der Bahn, die bisherige 8-Uhr-Regionalexpress-Verbindung ab Memmingen (RE 96) ersatzlos zu streichen und durch eine Fernverkehrsverbindung zu ersetzen.

Für ihn und Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter sei die komplette Streichung „dieser attraktiven Nahverkehrsverbindung“ nicht akzeptabel gewesen, sagte Holetschek. „Letztendlich profitieren die Fahrgäste nun durch die neue Eurocity-Frühverbindung und müssen trotzdem nicht auf den frühen Regionalexpress verzichten, in dem nach wie vor das Deutschlandticket gilt.“

Die zusätzliche Verbindung wird von Arverio bedient

Mit DB InfraGO und Betreiber Arverio hat der Freistaat laut dem CSU-Politiker nun eine Lösung gefunden. Die Regionalzugverbindung wird zum Fahrplanwechsel in Memmingen getrennt und auf zwei Züge aufgeteilt. Im Abschnitt Lindau-Memmingen bleibt alles beim Alten, allerdings endet der RE 96 in Memmingen. Als Ersatz bestellt der Freistaat zwischen Memmingen und München einen zusätzlichen RE72-Zug bei Arverio. Diese Verbindung fährt dem künftig zusätzlichen Eurocity voraus. Der Zug bietet 200 Sitzplätze und wird gegenüber der heutigen Zugverbindung zusätzlich in Sontheim und Geltendorf halten. (pm)