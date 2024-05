Zug nach München droht das Aus: "Nicht Verbindungen gegeneinander ausspielen"

Plus Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert mehr politisches Engagement. Zugverbindungen "gegeneinander auszuspielen", lehnt der Verein ab. Was ist der Gegenvorschlag?

Die mögliche Streichung der 8 Uhr-Verbindung von Memmingen in Richtung München bereitet weiter Sorgen. Jetzt meldet sich der Fahrgastverband Pro Bahn zu Wort und fordert mehr politisches Engagement für die Fahrgäste in der Region entlang der Strecke Lindau-Memmingen-München.

Die Sicht des Fahrgastverbandes erklärt Christoph Büchele, der Beauftragte für die Region Memmingen und Unterallgäu: „Die Schweizer Bundesbahn plant, am Morgen einen zusätzlichen Eurocity-Express-Fernzug von Zürich Richtung München einzusetzen. Wegen fehlender Kapazität auf den Gleisen müsste deshalb der RE 96 ab Lindau über Memmingen nach München entfallen.