So pendeln die Beschäftigten im Unterallgäu

Plus Der Großteil der Orte im Unterallgäu verzeichnet mehr Aus- als Einpendler. Die meisten Jobs für Auswärtige bietet die Kreisstadt Mindelheim.

Mit dem Auto durch den Feierabendverkehr kriechen oder auf der Autobahn im Stau stehen – das erleben Beschäftigte aus dem Landkreis Unterallgäu immer wieder. Denn besonders viele pendeln zu ihrer Arbeitsstelle. Laut dem IHK-Pendleratlas hat der Landkreis ein deutliches Pendlerdefizit. Das bedeutet, dass mehr Menschen zu ihrer Arbeitsstelle hinaus pendeln, als Personen herkommen.