U18-Wahlen: Bei jungen Leuten liegt die AfD klar vorn

Insgesamt 607 Jugendliche haben im Stimmkreis Memmingen-Unterallgäu an den U18-Wahlen des Bayerischen Jugendrings teilgenommen. Von 607 Stimmen waren 595 gültig. Abgestimmt wurde in den Beruflichen Schulen Bad Wörishofen sowie in der Mittelschule Mindelheim und im Jugendhaus JiM in Mindelheim. Gewählt wurde nur mit Zweitstimme. Jetzt hat der Kreisjugendring die Ergebnisse bekannt gegeben:

AfD 28,91 %

CSU 20,34 %

SPD 17,82 %

DIE LINKE 12,44 %

GRÜNE 4,2 %

FREIE WÄHLER 3,87 %

FDP 3,3 %

BSW 3,03 %

Tierschutzpartei 2,86 %

Die PARTEI 1,18 %

BP 0,4 %

ÖDP 0,67 %

die Basis 0,5 %

Volt 0,34 %

Bayernweit sehen die Zahlen etwas anders aus. Im Freistaat ist die CSU bei den Jugendlichen mit 21,19 % die stärkste Kraft. Es folgen AfD (17,61 %), die Linke (16,8 %), SPD (16,2 %) und die Grünen (10,9 %). (mz)