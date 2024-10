Von Erntedank bis Oktoberfest: Ein Monat voller Tradition, Tanz und herbstlicher Pracht

Mit dem Monat Oktober zieht der Herbst mit voller Kraft ins Land. Die Blätter der Bäume werden bunt und die strahlende Herbstsonne kann diese Wochen zum beliebten „Goldenen Oktober“ machen. Der Oktober ist auf dem Land geprägt von Festen und Bräuchen, die ihren Ursprung vor allem im Ende der Erntezeit haben. Nichts damit zu tun hat allerdings der Feiertag zur deutschen Einheit, den wir in Erinnerung an die Wiedervereinigung am 3. Oktober begehen. Traditionsreich ist dagegen das „Erntedankfest“, das am ersten Sonntag im Oktober, regional aber auch am Sonntag nach Michaeli (29. September), gefeiert wird.

„Erntedank“ ist als kirchliches Fest quasi ein „Vergelt’s Gott“ für all die Früchte der Natur. Dazu werden in den Kirchen prächtige Erntedank-Altäre mit Blumen und Früchten des Herbstes gestaltet. Auch kunstvolle Erntekronen und Erntekränze werden – meist von fleißigen Frauen der Pfarrei – gebunden. Zwei Wochen später folgt am dritten Sonntag im Oktober das Kirchweihfest als Erinnerung an die Weihe der örtlichen Kirche. Während bis ins 19. Jahrhundert hinein jede Kirche den Tag ihrer Weihe selbst als Festtag beging, wurde die Erinnerung an die Kirchweihe dann geschlossen auf den dritten Sonntag im Oktober gelegt. Damit sollte dem „maßlosen Schmausen und Zechen“ quer durch das Jahr ein Ende gesetzt werden. Kirchweih hatte also stets eher einen weltlichen als kirchlichen Charakter. Es war das Hauptfest des Landvolkes, bei dem nach getaner Erntearbeit ausgiebig gegessen, getrunken und getanzt wurde.

Im Oktober wird im Garten und auf dem Feld auch noch geerntet

Dabei fielen auch früher noch zahlreiche „landwirtschaftliche Verrichtungen“ in die Oktober-Wochen. Sie werden in einem alten Bauernkalender von 1941 so beschrieben: „Die abgeräumten Felder werden in diesem Monat gedüngt und gepflügt. Mais und Kürbisse sind reif. Die Rüben können heimgefahren, die Kohlgewächse im Garten abgeschnitten werden. Die Hausfrau beginnt mit dem Einmachen des Sauerkrautes. Jetzt ist volle Kartoffelernte. Die Kartoffel gehört neben dem Brot zu den wichtigsten und billigsten Ernährungsmitteln für Reich und Arm. Die Wiesen werden entweder zur Weide freigegeben oder wieder bewässert bis zum Eintritt des Frostes.“

An schönen Tagen macht der „goldene Oktober" seinem Namen alle Ehre. Der Wald leuchtet in den schönsten Herbstfarben. Unser Foto entstand bei Bad Wörishofen. Foto: Bernd Feil

Als es auf dem Oktoberfest noch Hunde- und Katzentheater gab

Landwirtschaftlich hat sich also bis heute recht viel geändert. Das gilt noch viel mehr für das Münchener Oktoberfest, um das sich in unserer Zeit die ganze Welt zu drehen scheint. Auch aus dem Allgäu besuchen wieder Tausende die Wiesn. Ein Anziehungspunkt war das Fest auch schon vor rund 100 Jahren, wie im Buch „Bayerisch‘ Land und Volk“ nachzulesen ist. Das große Volksfest in München war seinerzeit ein „landwirtschaftliches Zentralfest für ganz Bayern“ – und damit auch Ziel vieler Ökonomen aus dem ganzen Bayerland.

Wie es dort damals zuging, ist so überliefert: „Tausende und Abertausende vom Menschen strömen aus allen Gegenden Bayerns zu diesem Feste in München zusammen. Landleute von weit her, welche sonst die Unkosten für jede größere Reise ängstlich scheuen, – Altbayern, Schwaben, Franken und Pfälzer finden sich in dieser Woche in ihren kleidsamen, eigenartigen Trachten zu einem Stelldichein in München ein. Auf dem Festplatze ist in den letzten Tagen vor dem Feste rasch eine förmliche Budenstadt mit Schaustellungen mannigfachster Art entstanden. Kasperl-, Hunde- und Katzentheater, Menagerien, Zirkusse, Tierkarawanen, Buden mit Naturseltenheiten, Panoramen der schönsten Gegenden der Welt, Museen, Wachsfigurenkabinette, fliegende Photographenateliers, Karussells und Riesenschaukeln, Berg-, Tal- und Grottenbahnen, Schießstätten und Wirtschaftsbuden usw. wechseln in langen Reihen miteinander ab und bilden wahrhafte Straßenzüge, in denen es von Stadt- und Landbevölkerung förmlich hin- und her wogt. Wer einmal in den Hauptstrudel geraten ist, wird wider seinen Willen geradezu mit geschoben.“

Auch Pferderennen wurden einst auf der Wiesn veranstaltet

Als besondere Glanzpunkte des großen Landwirtschaftsfestes wurden damals die Preisverteilungen für das schönste Vieh, für die besten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und für die treuesten Dienstboten bezeichnet. Unter den Preisträgern fanden sich dabei auch immer wieder Allgäuer Bauern. Im Mittelpunkt standen außerdem auch Pferderennen und ein Festschießen.