Schafkopfturnier, Konzerte und mehr: Das ist am langen Januar-Wochenende geboten

Das Jahr startet relativ ruhig und doch ist auch am ersten, langen Januar-Wochenende in Mindelheim, Bad Wörishofen und drumherum einiges los. Hier ist unsere Veranstaltungsübersicht für die Zeit von 4. bis 6. Januar.

Wer es musikalisch mag, für den ist am Wochenende einiges geboten.

Die „BR Brettl-Spitzen live“ mit der Couplet-AG, Roland Hefter, Tobi Probst sowie Tom & Basti sind am Samstag ab 20 Uhr im Kurhaus Bad Wörishofen zu erleben.

Ein Dreikönigskonzert gibt die Günztaler Chorgemeinschaft unter Leitung von Christel Holdenried, Marion Emter und Ulrike Baur am Montag um 17 Uhr in der Kirche St. Jakobus major in Markt Rettenbach. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Das Dreikönigssingen des Sängerbundes Ostallgäu findet am Montag um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Buchloe statt. Mit dabei: Chorklassen der Comenius-Grundschule Buchloe, der Chor der Meinrad-Spieß-Grundschule Buchloe, Musica Oscolum Dei Wiedergeltingen, der Männergesangsverein Erpfting, der Cantora-Kirchenchor der evangelischen Hoffnungskirche Buchloe und das Bläserensemble der Stadtkapelle Buchloe.

Eine Neujahrsgala mit dem Ensemble Spreegold findet am Montag um 17 Uhr im Stadtsaal Kaufbeuren statt.