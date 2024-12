Auch 2025 wird wieder für den guten Zweck gekartelt

Schafkopffreunde aufgepasst: Am 5. Januar ist es wieder so weit und Pfaffenhausen verwandelt sich bei „Herz ist Trumpf“ wieder in eine wahre Schafkopf-Meile. Die Sabine-Adelwarth-Stiftung nimmt sich bereits zum elften Mal der Mammutaufgabe an und stellt das traditionelle Turnier auf die Beine.

Bei den Turnieren sind schon über 400.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen

Organisator Benjamin Adelwarth kann dabei auf sein altbewährtes Team zählen, das das „Turnier des guten Zwecks“ unterstützt. In mittlerweile 39 Turnieren haben 17.766 Teilnehmer über 400.000 Euro für den wohltätigen Zweck erspielt. 1983 stemmten die Freunde Pfaffenhausens das Turnier zum Wohle der Geselligkeit und des guten Zwecks für die „Kartei der Not“, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. 2013 übernahm die Sabine-Adelwarth-Stiftung unter der Führung von Benjamin Adelwarth das traditionsreiche Turnier. Die Stiftung hat sich dem Kampf gegen die heimtückische Erbkrankheit Mukoviszidose verschrieben.

Die Regeln bleiben beim Schafkopfturnier wie bereits in den letzten Jahren gleich. In erster Linie wird eine wohltätige und gemeinnützige Veranstaltung angestrebt. Im Mittelpunkt sollen generationsübergreifende Geselligkeit, Begegnung, Tradition, harmonisches Miteinander und Ehrenamt zur Förderung von Zusammenhalt und guter Nachbarschaft in Verbindung mit sozialen Zwecken stehen. Das Turnier soll friedlich, fair und kameradschaftlich verlaufen – „Kartenhaie“ und „Streithansl“ sind deshalb nicht willkommen. Dass dabei jeder „Guate“ gewinnt, versteht sich beim Pfaffenhauser Schafkopfturnier von selbst.

Als Hauptpreis gibt es beim Schafkopfturnier wieder einen Motorroller

In den sechs Spielstätten Gasthaus Krone, Goldener Stern, Bräustüble, Lori`s Pizzeria , Ristorante Fratelli und dem Schützenheim kann gekartelt werden, wobei die Zentrale das alte Rathaus bilden wird. Wie in den Vorjahren beträgt der Spieleinsatz 15 Euro. Zur Freude der Spieler stiften zahlreiche Firmen um den Marktflecken und aus der Umgebung sowie Politiker und einige Privatleute Geld- und Sachpreise, so dass Preise im Wert von rund 6.000 Euro winken. Und wie es Brauch und Sitte ist, wird es als Hauptpreis ein Motorroller im Wert von rund 2.500 Euro geben. Das Turnier wird von Thomas Platzer geleitet.

Wer das Turnier unterstützen möchte, kann auf folgendes Spendenkonto einzahlen: Sabine-Adelwarth-Stiftung, IBAN DE93 7206 9789 0000 2204 00 bei der Raiffeisenbank Pfaffenhausen. (müsa)