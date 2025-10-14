Tradition und Geschichte: Veteranenverein Rammingen blickt 125 Jahre zurück

Mit einem festlichen Kirchenzug und zahlreichen Fahnenabordnungen beging der Veteranen-, Soldaten- und Reservistenverein Rammingen sein 125-jähriges Bestehen. Der mit 205 Mitgliedern größte Reservistenverein der Region feierte dieses besondere Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, zelebriert von Pfarrer Richard Dick.

Ein Blick in die lange Geschichte des Ramminger Vereins

Im Anschluss würdigten Vorsitzender Christian Reiber und Bürgermeister Anton Schwele die lange Tradition und das Engagement des Vereins. Zum gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Stern versammelten sich rund 200 Gäste. Ein besonderer Moment der Feier war die Ehrung des langjährigen Vereinsvorsitzenden Christian Reiber durch Bernd Stapfner, den stellvertretenden Kreisvorsitzenden der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung im Landkreis Unterallgäu. Reiber erhielt die Verdienstmedaille, das Ehrenkreuz in Gold am Bande sowie eine Ehrenurkunde – eine Auszeichnung, die ihn sichtlich bewegte.

Den historischen Bogen spannte beim Festakt Heinz Döhl, der alte Original-Zeitungsberichte aus dem Mindelheimer Anzeigeblatt aus den Jahren um 1900 vorlas. Die verschiedenen Artikel aus Ober- und Unterrammingen boten einen eindrucksvollen Einblick in die Geschichte der damals noch eigenständigen Gemeinden und des Vereins. Zudem präsentierte Döhl die historischen Fahnenbänder des Vereins. (mcb)