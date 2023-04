Waaler Passion 2023

vor 10 Min.

Passionsspiele in Waal 2023: So bereitet sich Esel Chico auf seinen Auftritt vor

Plus Bei der Waaler Passion stehen nicht nur Menschen auf der Bühne. Der wahre Star ist Esel Chico. Wie das Maultier sich auf den großen Auftritt vorbereitet.

Von Alexandra Hartmann Artikel anhören Shape

Die Proben für die Jubiläumspassion in Waal laufen auf Hochtouren und gehen langsam in die heiße Phase. Nun trabt auch ein besonders begnadeter Schauspieler zu den Terminen an: Esel Chico. Nach 2015 steht das Maultier heuer zum zweiten Mal auf der Bühne des Passionsspieltheaters. Von Lampenfieber ist bei dem 18-Jährigen keine Spur. Vielmehr kann er seinen großen Auftritt kaum erwarten. Denn Chico ist eine kleine Rampensau, wie Besitzerin Elisabeth Geiger verrät.

Das ist allen Beteiligten spätestens bei seiner ersten Probe klar geworden. Der Einzug nach Jerusalem wird nachgespielt, das Volk steht bereit. Elisabeths Vater Josef Geiger führt den Esel herein, der Passionschor stimmt ein Lied an – und Chico brüllt los. Unbeirrbar. Eine stimmgewaltige Unterstützung für die Sängerinnen und Sänger. „Der Chico liebt’s, wenn er im Mittelpunkt steht“, erzählt seine Besitzerin und lacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen