Eine Familie aus Warmisried zwischen Hasen und Hühnern

Plus In der Familie Weiß wird nicht nur zu Ostern fleißig gehäkelt und genäht. Dabei muss man manchmal auch ganz spontan umplanen.

Frühlingsgefühle und Lust auf Ostern bekommt man, sobald man das Esszimmer von Familie Weiß in Warmisried betritt: Bunte Eier, Hasen, Küken, Hühner und ein kleines Osternest liegen auf dem Tisch. All das ist selbst gebastelt, gehäkelt und genäht. „Uns macht das einfach Spaß“, sagt Petra Weiß. Gemeinsam mit ihren Töchtern Carmen und Annabell fertigt sie zu jedem Fest und zu jeder Jahreszeit verschiedene Dekorationen.