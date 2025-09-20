Was sich die Kinder im Unterallgäu wünschen

Heute, am 20. September, feiern wir den Weltkindertag – einen Tag, der ganz im Zeichen der Jüngsten steht. Er soll auf die Rechte, Bedürfnisse und Wünsche von Kindern aufmerksam machen und ihnen eine Stimme geben. Der Weltkindertag soll uns außerdem daran erinnern, dass jedes Kind ein Recht auf Schutz, Bildung, Gesundheit und Mitbestimmung hat – unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status. Wir haben bei Kindern im Unterallgäu nachgefragt: Was wünscht Ihr Euch eigentlich? Was gefällt Euch schon richtig gut und was wolltet Ihr den Erwachsenen schon immer mal sagen?

