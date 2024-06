Wertachtal

Viel Lob für die Helfer: Wie das Wertachtal dem Hochwasser trotzt

Plus Vorsichtiger Optimismus in Türkheim, Sorgen in Wiedergeltingen: Die Hochwasserkatastrophe macht auch den Menschen im Wertachtal Angst – und schweißt sie zusammen.

Von Alf Geiger

Türkheims Bürgermeister Christian Kähler hat wie so viele freiwillige Helferinnen und Helfer ein hartes Wochenende hinter sich. Doch er atmet erleichtert auf: "Wir sind absolut glimpflich davon gekommen!!!!", so seine Antwort auf die Anfrage unserer Redaktion und die vier Ausrufezeichen sind ihm ganz wichtig. Es habe nur wenige Einsätze in Sachen „Wasser im Keller“ gegeben, so Kähler: "Ich bin sehr stolz auf unsere Feuerwehren. Was die leisten, ist unglaublich!", ist der Rathauschef noch immer beeindruckt. "Schön war auch die Unterstützung der vielen Freiwilligen beim Füllen der Sandsäcke", sagt Kähler.

Tausende Sandsäcke aus Türkheim für die Hochwassergebiete im Unterallgäu

Wie berichtet, wurde dem Gelände des Kieswerks Dachser von der Feuerwehr, unterstützt von zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern, Tag und Nacht tausende Sandsäcke für den gesamten Landkreis abgefüllt - am Samstagvormittag waren es bereits rund 20.000 Säcke. Kähler betont: "Absolut klasse war auch, dass wir bei der Firma Dachser die Sandsäcke füllen konnten und auch die Maschinen nutzen konnten."

