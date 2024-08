Viel Musik und gute Laune beim Westernacher Waldfest

Icon Vergrößern Beim Westernacher Waldfest genossen die Besucherinnen und Besucher zwei laue Sommerabende. Foto: Willi Unfried Icon Schließen Schließen Beim Westernacher Waldfest genossen die Besucherinnen und Besucher zwei laue Sommerabende. Foto: Willi Unfried

Der Berg rief, und viele Mindelheimer kamen. Schon Tradition hat das Westernacher Waldfest auf dem idyllischen Gelände an der Straße von nach Westernach. In den vergangenen Jahren hat der Musikverein Westernach ein Festgelände mit guter Infrastruktur angelegt. Und diese Arbeit belohnte St. Petrus auch noch besonders. An beiden Tagen strahlte ein blauer Himmel über dem Festgelände. Am Samstag gehörte der Festplatz der Jugend bei einem Discoabend mit DJ Paul White.

Festgottesdienst unter blauem Himmel mit Pfarrer Reißner

Nach einer kurzen Nacht fand am Sonntagmorgen der ebenfalls traditionelle Festgottesdienst bei der Kapelle statt, den Pfarrer Richard Reißner zelebrierte und die Sängervereinigung Mindelheim musikalisch umrahmte. Danach stürmten die Besucher den Festplatz, denn dort wartete ein leckerer Mittagstisch. Allein in der Küche standen 30 Helferinnen und Helfer bereit, insgesamt war fast jeder zweiter Westernacher irgendwie am Fest beteiligt. Bei Blasmusik der Westernacher Musikanten verflog die Zeit. Am Nachmittag sorgten die Dirlewanger Musikanten für Unterhaltung und am Abend wurde es noch einmal voll. Die Flossachtaler Musikanten spielten und alle genossen den lauen Sommerabend. Gäste, Veranstalter und Helfer waren nach dem Wochenende rundum zufrieden. (un)