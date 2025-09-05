Icon Menü
Wie das Schloss Mattsies im Allgäu wieder aus seinem Dornröschen-Schlaf erwachen soll

Mattsies

Wie das Schloss Mattsies wieder aus seinem Dornröschen-Schlaf erwachen soll

Zwei Geschäftspartner haben Schloss Mattsies nun offiziell erworben. Bei einem Rundgang stellt Johannes Ebner-Link ihre Pläne für das Gelände vor.
Von Axel Schmidt
|
    • |
    • |
    • |
    Das Schloss Mattsies scheint wieder eine Zukunft zu haben: Die neuen Eigentümer wollen das marode Schloss wieder sanieren und unter anderem für soziale Zwecke zur Verfügung stellen.
    Das Schloss Mattsies scheint wieder eine Zukunft zu haben: Die neuen Eigentümer wollen das marode Schloss wieder sanieren und unter anderem für soziale Zwecke zur Verfügung stellen. Foto: Axel Schmidt

    Der Dornröschenschlaf scheint beendet: Vor einer Woche haben der neue „Schlossherr“ Johannes Ebner-Link und ein Geschäftspartner Schloss Mattsies offiziell gekauft. Die beiden haben ehrgeizige Pläne für das denkmalgeschützte Areal, das in den vergangenen Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben war und nun wiederbelebt werden soll.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    David Kottmaier

    Hat man von den neuen Eigentümern auch Nachweise über ausreichende Finanzmittel gefordert? Die Sanierung dürfte schnell im zweistelligen Millionenbereich liegen und über die Nachfolgenutzung wurde auch noch nichts preisgegeben. Mal schauen, ob die AfD nicht doch noch zur von ihr gewünschten Nutzung kommt - nur unter anderem Namen.

