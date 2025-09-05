Wie das Schloss Mattsies wieder aus seinem Dornröschen-Schlaf erwachen soll

Der Dornröschenschlaf scheint beendet: Vor einer Woche haben der neue „Schlossherr“ Johannes Ebner-Link und ein Geschäftspartner Schloss Mattsies offiziell gekauft. Die beiden haben ehrgeizige Pläne für das denkmalgeschützte Areal, das in den vergangenen Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben war und nun wiederbelebt werden soll.
Mattsies
Hat man von den neuen Eigentümern auch Nachweise über ausreichende Finanzmittel gefordert? Die Sanierung dürfte schnell im zweistelligen Millionenbereich liegen und über die Nachfolgenutzung wurde auch noch nichts preisgegeben. Mal schauen, ob die AfD nicht doch noch zur von ihr gewünschten Nutzung kommt - nur unter anderem Namen.
