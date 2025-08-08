Icon Menü
Zu wenig Zusatzschilder: Verwirrung um neue Tempo-30-Regel in Türkheim

Türkheim

Zu wenig Zusatzschilder: Verwirrung um neue Tempo-30-Regel

In Türkheim gibt es ein neues Tempolimit, anfangs nur zu Schulzeiten. Dann wurde plötzlich alles anders – und bald schon wieder.
    Tempo 30 mit Zusatz in Türkheim: so ging es los.
    Tempo 30 mit Zusatz in Türkheim: so ging es los. Foto: Robert Prestele

    Eine neue Tempo-30-Regelung auf der Wörishofer Straße in Türkheim sorgt für Verwirrung. Unter dem Tempolimit war anfangs noch ein zweites Schild montiert, mit dem Aufdruck „an Schultagen 7 - 17 Uhr“. Nach ein paar Tagen war das Zusatzschild dann plötzlich weg. Man habe das Schild nach Rücksprache mit der Polizei vorerst entfernt, teilt die Gemeinde Türkheim mit. „Der Grund dafür ist, dass aktuell nicht ausreichend Zusatzschilder zur Verfügung stehen.“ Sobald die nötigen Schilder verfügbar sind, werde eine einheitliche Beschilderung erfolgen. Vorgesehen sei dabei das Zusatzzeichen „Mo–Fr, 7–17 Uhr“.

    Tempo 30 ohne Zusatz: so ging es weiter. Die Erklärung ist ungewöhnlich.
    Tempo 30 ohne Zusatz: so ging es weiter. Die Erklärung ist ungewöhnlich. Foto: Melanie Lippl
