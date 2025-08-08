Zu wenig Zusatzschilder: Verwirrung um neue Tempo-30-Regel

Eine neue Tempo-30-Regelung auf der Wörishofer Straße in Türkheim sorgt für Verwirrung. Unter dem Tempolimit war anfangs noch ein zweites Schild montiert, mit dem Aufdruck „an Schultagen 7 - 17 Uhr“. Nach ein paar Tagen war das Zusatzschild dann plötzlich weg. Man habe das Schild nach Rücksprache mit der Polizei vorerst entfernt, teilt die Gemeinde Türkheim mit. „Der Grund dafür ist, dass aktuell nicht ausreichend Zusatzschilder zur Verfügung stehen.“ Sobald die nötigen Schilder verfügbar sind, werde eine einheitliche Beschilderung erfolgen. Vorgesehen sei dabei das Zusatzzeichen „Mo–Fr, 7–17 Uhr“.

Tempo 30 ohne Zusatz: so ging es weiter. Die Erklärung ist ungewöhnlich. Foto: Melanie Lippl