Pianist Alexander Krichel gibt ein Konzert mit den Philharmonikern

Der Ausnahmepianist Alexander Krichel steht gerade am Check-in eines Flughafens, als ihn der vereinbarte Anruf erreicht. Sein Terminplan ist prall voll, und an jeder Station der nächsten Wochen wird er ein anderes Programm spielen, erzählt er. In Ulm am 4. und 5. Februar ist es Johannes Brahms‘ zweites Klavierkonzert, das er mit den Ulmer Philharmonikern unter der Leitung von Felix Bender im CCU aufführen wird.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Johannes Brahms Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis