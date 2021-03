18:20 Uhr

AstraZeneca ist "sicher": Was heißt das für Impfungen im Kreis Neu-Ulm?

Plus Der Impfstopp mit AstraZeneca hatte im Kreis Neu-Ulm erhebliche Folgen. Sollte das Vakzin wieder freigegeben werden, wird es dauern, bis die Abläufe stimmen.

Von Michael Kroha

Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca ist aus Sicht der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sicher. Das teilte die Behörde in Amsterdam mit. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen. Welche Folgen hat das auf die Impf-Abläufe im Landkreis Neu-Ulm?

Wie es im Detail weitergeht, konnte das Landratsamt am Abend noch nicht endgültig darlegen. Hierzu fehlten Angaben seitens des Bundesgesundheitsministeriums. Jedoch hatte der Impfstopp auch im Kreis Neu-Ulm "entscheidende Auswirkungen" und von heute auf morgen wieder hochfahren, gestaltet sich offensichtlich schwierig. Sollte der Impfstoff wieder freigegeben werden, ist ein mehrtägiger Planungsvorlauf notwendig.

Aktuell seien die Termine mit dem Vakzin von AstraZeneca bis einschließlich 21. März storniert. Nach dem abrupten Stopp am Montag musste diese und auch kommende Woche umdisponiert werden. So wurden beispielsweise auch Impfungen, die eigentlich mit AstraZeneca angedacht waren mit anderen Vakzinen durchgeführt. Sollte aber AstraZeneca wieder zur Verfügung stehen, müsste der wieder in den Betrieb eingeplant werden. Dafür müssen die Abläufe aber wieder angepasst, Impftermine freigeschalten und das Personal neu geordnet werden.

Planungen für Corona-Impfungen mit AstraZeneca benötigen im Kreis Neu-Ulm fünf Tage

Mit den Impfungen mit AstraZeneca kann es nach Angaben des Landratsamtes also voraussichtlich fünf Tage nach der offiziellen Wiederfreigabe des Impfstoffes weitergehen - in Abhängigkeit von der genauen Entscheidung des Ministeriums.

Sobald Personen, die für AstraZeneca in Frage kommen, wieder gegen das Coronavirus immunisiert werden können, würden diese darüber informiert, dass wieder Termine vergeben werden. Die ausgefallenen Termine sollen zeitnah nachgeholt und Betroffene entsprechend darüber in Kenntnis gesetzt werden. Die bereits für kommende Woche festgelegten Öffnungszeiten der Impfzentren im Landkreis Neu-Ulm bleiben bestehen: Neu-Ulm und Weißenhorn werden von Montag bis Freitag und das Impfzentrum in Illertissen am Dienstag, Donnerstag und Samstag in Betrieb sein.

