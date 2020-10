vor 22 Min.

Corona-Ampel im Kreis Neu-Ulm kurz vor Dunkelrot: Was würde das bedeuten?

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz könnte im Kreis Neu-Ulm bald die nächste, dunkelrote Stufe erreichen. Das hätte laut Corona-Ampel neue Einschränkungen zur Folge.

Von Michael Kroha

Im Landkreis Neu-Ulm gilt weiterhin die Corona-Stufe Rot. Die Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Landkreis lag am Montag bei 91,32. Das teilte das bayerische Landesgesundheitsamt mit. Als einziges Bundesland in Deutschland hat der Freistaat Bayern bei der Corona-Ampel ab einem Inzidenzwert von 100 noch eine weitere Stufe eingeführt: dunkelrot. Die könnte der Landkreis Neu-Ulm bald erreicht haben. Welche Folgen hätte das?

Aktuell gelten im Landkreis Neu-Ulm bei der Corona-Stufe Rot noch folgende Regeln:

Maximal fünf Personen oder Mitglieder aus zwei Haushalten dürfen sich privat und im öffentlichen Raum treffen.

Private Feiern sind mit maximal fünf Personen oder Mitgliedern aus zwei Haushalten erlaubt.

Ab 22 Uhr gilt eine Sperrstunde.

Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen sowie ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen.

Corona-Ampel im Landkreis Neu-Ulm: Diese Regeln gelten bei Dunkelrot

Die neue Stufe "Dunkelrot" gilt in Bayern dann, wenn die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Region überschritten wird. Der Landkreis Neu-Ulm steht kurz davor. Sollte die Schwelle überschritten werden, dann verschärfen sich die Regeln folgendermaßen:

Bei Veranstaltungen sind maximal 50 Teilnehmer erlaubt. Das gilt für nahezu alle Veranstaltungen – etwa in Theater, Kino oder Vereinen. Von der Regel ausgenommen: zum Beispiel Gottesdienste, Demonstrationen, Hochschulen.

oder Vereinen. Von der Regel ausgenommen: zum Beispiel Gottesdienste, Demonstrationen, Hochschulen. Die Sperrstunde für die Gastronomie gilt bereits ab 21 Uhr.

gilt bereits ab 21 Uhr. Die Vorgaben für Treffen, private Feiern und das Alkoholverbot bleiben gleich - wie bei der Stufe Rot.

Sollte der Inzidenzwert die Marke von 100 überschreiten, orientiere sich der Landkreis Neu-Ulm an den Vorgaben für ganz Bayern, so ein Sprecher des Landratsamtes. Folgendes Schaubild verdeutlicht die Corona-Strategie in Bayern und damit auch dem Landkreis Neu-Ulm:

Die Corona-Ampel in Bayern mit der Extra-Stufe "dunkelrot" ab einem Sieben-Tage-Inzidenz von über 100. Bild: Landratsamt Neu-Ulm

Insgesamt wurden im Landkreis Neu-Ulm 1123 bestätigte Fälle gemeldet. Über das Wochenende kamen 74 neue Fälle hinzu. Das Neu-Ulmer Gesundheitsamt arbeitet "am Anschlag", so der Sprecher des Landratsamtes.

