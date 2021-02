vor 34 Min.

Datenschutz-Panne: Uniklinik Ulm verliert USB-Stick mit Patientendaten

Am Uniklinikum Ulm hat es eine Datenschutz-Panne gegeben.

Ein Datenträger mit unverschlüsselten Informationen ist verloren gegangen - und anderswo wieder aufgetaucht. Mehr will die Uniklinik Ulm noch bekannt geben.

Am Universitätsklinikum Ulm ist ein USB-Stick mit unverschlüsselten Patientendaten verloren gegangen. Das hat das Klinikum am Donnerstag bekannt gegeben, weitere Informationen sollen am Freitag folgen.

Am Uniklinikum Ulm sind Patientendaten verloren gegangen

Einer Mitteilung zufolge ist der Stick mittlerweile wieder aufgetaucht - an einer anderen Klinik, die das Speichermedium zurückgab. Bei dem gespeicherten Material soll es sich um Daten von Patientinnen und Patienten der Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie sowie niedergelassener Zahnarztpraxen handeln.

Das Uniklinikum hat den Vorfall nach eigenen Angaben dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg gemeldet.

