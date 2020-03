11:06 Uhr

Evobus: Jetzt ist die Kurzarbeit beschlossene Sache

Langes Warten auf die Endmontage im Werk in Neu-Ulm: Das Werk steht still.

Plus Die Produktion in steht weiter still. Wegen der Pandemie fährt Daimler das Werk ganz runter.

Von Oliver Helmstädter

Jetzt ist es beschlossene Sache: Im Evobus-Werk in Neu-Ulm mit seinen 3857 Beschäftigten wird Kurzarbeit angemeldet. Dies bestätigt der Betriebsratsvorsitzende Hansjörg Müller auf Anfrage unserer Zeitung. Geplant ist zunächst Kurzarbeit von 6. bis 17. April. Bereits jetzt steht die Produktion in Neu-Ulm still, in einer „Blockpause“ werden Arbeitszeitkonten abgebaut. Wie Müller sagt, sei „Kurzarbeit Null“ geplant, das heißt das Werk steht weiter ziemlich komplett still. Lediglich einige Anlagen, die nicht so einfach vom Netz genommen werden können, werden weiter betreut. Und auch die Entwicklungsabteilung und die Versorgung mit Ersatzteilen funktioniere weiter. Auch das Betriebsratsbüro bleibe durch eine Notbesetzung handlungsfähig.

