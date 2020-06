Grundschule Burlafingen: Neubau startet nächstes Jahr

Plus Damit der Schulbau in Burlafingen losgehen kann, werden jetzt Ingenieure ausgewählt. Warum die Stadt Neu-Ulm im Zeitplan hinterher ist.

Für Eltern und Schüler der Grundschule im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen gibt es eine gute Nachricht: Bei den Planungen zum Neubau der Grundschule geht es endlich voran. Seit Ende vergangenen Jahres gab es keine neuen Informationen zum Stand des Neubaus beziehungsweise den weiteren Planungen.

Die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger berichtete in der vergangenen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses, durch die Kommunalwahl, die Neubesetzung des Stadtrates sowie die Coronakrise sei die Terminplanung für dieses Projekt deutlich beeinträchtigt worden. Um das zu ändern, stimmten die Räte im Gremium einstimmig für den Vorschlag, die Ingenieurleistungen für die neue Schule so schnell wie möglich zu verteilen und die Vergabe zum größten Teil in die Hand der Verwaltungsmitarbeiter zu legen.

Bewerbungsverfahren für Ingenieure geht los

Normalerweise stellen Architekten und Ingenieure ihre Entwürfe und Pläne dem vollständigen Gremium in einer Sitzung vor, dieses Mal soll der Bewerbungsablauf wegen des zeitlichen Engpasses anders aussehen.

Insgesamt sind es vier Zuständigkeiten, die an Firmen weitergegeben werden müssen: die neuen Heizungs- und Sanitäranlagen, die elektrotechnische Ausstattung, die Tragwerksplanung und die Gestaltung der Freianlagen. Der teuerste Posten ist hierbei die Tragwerksplanung mit fast 335000 Euro.

Für diese vier Aufgabenbereiche können sich Firmen und Büros aus ganz Europa ab Freitag, 5. Juni, bewerben. Nach einer 30-tägigen Frist werden die geeignetesten Bewerber ausgewählt. Eine Jury, bestehend aus drei bis fünf Verwaltungsmitarbeitern und dem Projektsteuerer des Planungsbüros, sucht dann jeweils ein Ingenieurbüro aus, das den Auftrag bekommt. Wenn die Verantwortlichen der Stadt die geeignetesten Ingenieure ausgesucht haben, wird die Entscheidung dem Stadtrat vorgestellt.

Spätestens Ende 2021 soll der Neubau beginnen

Bis der Neubau starten kann, dauert es allerdings noch über ein Jahr. Tanja Knoll von der Pressestelle der Stadt Neu-Ulm bestätigt das: „Der Bau der Schule soll Herbst 2021 beginnen, anvisiert ist der Spatenstich für September.“

Etwa zwei Jahre wird der Neubau dauern, zum Schuljahresbeginn 2023/2024 soll laut Plan alles fertig sein. Für die neue Schule sind Kosten von etwa 17,2 Millionen Euro eingeplant, damit ist die Schule die teuerste Investition der Stadt in diesem Jahr.

Lesen Sie mehr zu Bauprojekten aus Neu-Ulm:

Gänstorbrücke: Neu-Planung liegt im Zeitplan

Die Ulmer Sedelhöfe eröffnen im Juli - Zalando schon früher

Freie Fahrt über die neue B10-Brücke in Neu-Ulm