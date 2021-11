Landkreis Neu-Ulm

11:07 Uhr

Corona: Landkreis Neu-Ulm bereitet sich auf Triage vor

In Salzburg hat die Mitteilung über die Triage aufgeschreckt. Auch im Kreis Neu-Ulm wird derzeit ein Triage-Team etabliert.

Plus Landrat Freudenberger und Ärzte-Vertreter wenden sich mit einem Hilferuf an die Mediziner im Kreis Neu-Ulm: Die Intensivstationen seien an der absoluten Kapazitätsgrenze.

Von Michael Kroha

Das Landratsamt Neu-Ulm bereitet sich auf die sogenannte Triage vor. Das geht aus einem aktuellen internen Schreiben an Ärztinnen und Ärzte aus dem Kreisgebiet hervor, das unserer Redaktion vorliegt. Derzeit werde auch im Kreis Neu-Ulm "ein Triage-Team etabliert", heißt es darin. "Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind bereits jetzt an der absoluten Kapazitätsgrenze." Verfasst haben den Brief Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU), Dr. Peter Czermak, Ärztlicher Leiter der Impfzentren, und Dr. Stefan Thamasett, Koordinierender Arzt des Landkreises. Sie hoffen jedoch, dass das Triage-Team nie aktiv werden muss.

