Bei Markus Lanz im ZDF: So wurde Hausarzt Dr. Kröner ein "Impfluencer"

Plus Hausarzt Dr. Christian Kröner aus Neu-Ulm/Pfuhl war zu Gast bei Markus Lanz im ZDF. Dabei machte er erneut auf Missstände in der Corona-Pandemie aufmerksam.

Von Michael Kroha

Dr. Christian Kröner ist eigentlich nur einer von über 40.000 Hausärzten in Deutschland. Seit einer eher ungewollten Reaktion auf immer wiederkehrende Nachfragen zur Corona-Impfung in seiner Praxis im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist der Allgemeinmediziner allerdings bundesweit in aller Munde. Am Mittwochabend war er in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz zu sehen. Er stichelte - mit besonderem Wissen, anschaulich, manchmal etwas provokativ, aber gezielt. Das macht er gerne - und immer wieder. Begeistert ist davon aber nicht jeder.

