Neu-Ulm

vor 15 Min.

So erlebte Pfuhls Hausarzt Dr. Kröner seinen Besuch bei Markus Lanz im ZDF

Der Pfuhler Hausarzt Dr. Christian Kröner (rechts) war in der ZDF-Talkshow bei Markus Lanz zu Gast.

Plus Polizei, Demonstranten und "hochspannende" Gespräche – nicht nur das erlebte Dr. Christian Kröner bei seinem Ausflug ins TV-Studio von Markus Lanz beim ZDF.

Von Michael Kroha

"Ich bin durch", sagt Dr. Christian Kröner, als er am Hamburger Flughafen auf seinen Flieger zurück in die Heimat wartet. Stunden zuvor saß der Pfuhler Hausarzt noch bei ZDF-Moderator Markus Lanz im Studio. Der Allgemeinmediziner aus Neu-Ulm ist seit seinem Info-Zettel zur Corona-Impfung bundesweit ein gefragter Gesprächspartner und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Dass bei seinem Eintreffen in der Hansestadt Polizisten und Hunderte Demonstranten warteten, hat allerdings andere Gründe.

