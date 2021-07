Pfuhler Hausarzt Kröner erhält Morddrohungen wegen Kinder-Impfungen

Plus Der Pfuhler Hausarzt Dr. Christian Kröner impft seit geraumer Zeit Kinder und Jugendliche in seiner Praxis. Nun erhält der "Impfluencer" dafür Morddrohungen.

Der selbst ernannte "Impfluencer" wird nicht müde. Doch der Pfuhler Hausarzt Dr. Christian Kröner erfährt dieser Tage wieder gehäuft massiven Gegenwind. Neben Beleidigungen und Nötigungen sind nun auch Morddrohungen darunter. Auslöser dürften seine jüngsten Auftritte in den bundesweiten Medien sein.