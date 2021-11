Neuer Bahnhofsvorplatz in Ulm wird um die Hälfte teurer

Plus 20 statt 14 Millionen Euro für den Bahnhofsvorplatz: Wieder steigen bei einem Bauprojekt die Kosten, doch diesmal will sich die Stadt Ulm Geld zurückholen.

Zeitlich hat diesmal alles gepasst. Trotz anspruchsvoller Arbeiten und eines ehrgeizigen Zeitplans sind beispielsweise die neuen Haltestellen für Bus und Straßenbahn vor dem Hauptbahnhof rechtzeitig fertiggestellt worden. Die Kosten hingegen sind auf das anderthalbfache gestiegen: Statt 14 Millionen Euro soll der neue Bahnhofsvorplatz in Ulm 20,7 Millionen Euro kosten. Zumindest einen Teil der Mehrkosten wollen sich Stadt und Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm zurückholen.