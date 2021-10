Ulm

Neue Tiefgarage am Ulmer Hauptbahnhof wird erst 2022 fertig

Die Eröffnung des neuen Parkhauses am Bahnhof an der Friedrich-Ebert-Straße in Ulm verzögert sich.

Plus Kurz vor der Eröffnung treffen Lieferprobleme die neue Tiefgarage am Ulmer Hauptbahnhof. Immerhin führt das nicht zu weiteren Verzögerungen. So ist der Stand.

Von Sebastian Mayr

Zumindest der Domino-Effekt bleibt in diesem Fall aus: Nach mehreren Verzögerungen bei den zahlreichen Bauarbeiten rund um den Ulmer Hauptbahnhof betrifft die neueste schlechte Nachricht die Tiefgarage. Wegen Lieferproblemen bei Rohstoffen gehen die Maßnahmen langsamer voran als gedacht, die Eröffnung muss verschoben werden. Dabei sollten die Parkplätze den gebeutelten Kaufleuten im Weihnachtsgeschäft zusätzlichen Schwung verleihen. Geplant war aber ohnehin nur eine Teileröffnung. So ist der Stand.

