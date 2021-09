Ulm

vor 17 Min.

Wie lässt sich das Tauben-Problem an den Sedelhöfen in Ulm lösen?

An den Fassaden der Sedelhöfe in Ulm halten sich viele Tauben auf. Dadurch entstehen Verschmutzungen durch Vogelkot.

Plus Die Fassaden und der Albert-Einstein-Platz sind stark mit Vogelkot verschmutzt. Was der Projektentwickler unternehmen will und was die Taubenhilfe Ulm vorschlägt.

Von Michael Ruddigkeit

Fenster und Wände der Sedelhöfe, der Albert-Einstein-Platz und der Treppenabgang Richtung Hauptbahnhof werden durch Vogelkot stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadt Ulm hat bereits angekündigt, dass sie für mehr Sauberkeit in dem neuen Ulmer Einkaufsquartier sorgen will (wir berichteten). Aber auch der Projektentwickler der Sedelhöfe, das Hamburger Unternehmen DC Developments, will sich der Sache annehmen. Dabei hat er sich auch mit dem Freundeskreis Taubenhilfe Ulm ausgetauscht. Der hat eine klare Vorstellung davon, wie sich das Problem lösen lassen könnte.

